Kamil Šaško egészségügyi miniszter
Nem lesz jobb az egészségügy, habár az állam százmilliókat kaszál jövőre a biztosításon
A parlament elfogadta az egészségbiztosítási járulék emelését, de a beszedett 360 millió eurót nem az egészségügy javítására fordítja, sőt, ennél többet vesz ki a rendszerből.
Egy százalékponttal emelkedik az egészségbiztosítási járulék mértéke jövőre, a jelenlegi 15 százalék helyett 16-ot fizetnek majd a munkavállalók. Ez az „apró” változás 360 millió eurót bevételt jelent a költségvetésnek, ennyivel többet fizetnek be az alkalmazottak és a vállalkozók. A kormány azonban a konszolidáció jegyében 660 millió eurót von ki az egészségügyből.
Oskar Dvořák (PS) szerint az állam ezáltal megrövidíti a munkavállalókat.
„Az emberek hiába fizetnek többet egészségbiztosítási járulékként, nem kapnak majd jobb, színvonalasabb ellátást, nem lesznek rövidebbek a várólisták”
– magyarázta a Progresszív Szlovákia képviselője. Nem is érti, hogy miért kell növelni a járulék mértékét, ha azt nem az egészségügyre költi a kormány.
Kamil Šaško (Hlas) egészségügyi miniszter elismerte a 660 millió euró elvonást, amit a konszolidációval és a kiadási plafonokkal magyarázott. Szerinte azonban a 660 millió eurós elvonás ellenére jövőre 150 millió euróval magasabb lesz az egészségügyi költségvetés az ideinél.
Csak a munkavállalók kiadásai nőnek
Peter Stachura (KDH) arra figyelmeztetett, hogy az állam a saját biztosítottjai – nyugdíjasok, gyerekek, diákok – után jövőre ugyanakkora járulékot fog fizetni, mint 2023-ban. Ráadásul ez az összeg csak a töredéke annak, mint amit a munkavállalók fizetnek.
„Az állam átlagosan havi 60 euró járulékot fizet az állam biztosítottjai után, miközben a munkavállalók átlagosan 246 eurót fognak fizetni jövőre”
– magyarázta a KDH egészségügyi szakértője.
Az egészségbiztosítási törvény elfogadását 79 koalíciós képviselő támogatta.
