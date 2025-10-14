Breaking! Szádalmási vonatbaleset: tart a kárelhárítás, egy mozdonyvezető őrizetben Double right arrow icon
Közélet

Nem lesz jobb az egészségügy, habár az állam százmilliókat kaszál jövőre a biztosításon

Kamil Šaško
TASR

Kamil Šaško egészségügyi miniszter 

Lajos P. János
Lajos P. János
Pozsony |

A parlament elfogadta az egészségbiztosítási járulék emelését, de a beszedett 360 millió eurót nem az egészségügy javítására fordítja, sőt, ennél többet vesz ki a rendszerből. 

Egy százalékponttal emelkedik az egészségbiztosítási járulék mértéke jövőre, a jelenlegi 15 százalék helyett 16-ot fizetnek majd a munkavállalók. Ez az „apró” változás 360 millió eurót bevételt jelent a költségvetésnek, ennyivel többet fizetnek be az alkalmazottak és a vállalkozók. A kormány azonban a konszolidáció jegyében 660 millió eurót von ki az egészségügyből.  

Oskar Dvořák (PS) szerint az állam ezáltal megrövidíti a munkavállalókat. 

„Az emberek hiába fizetnek többet egészségbiztosítási járulékként, nem kapnak majd jobb, színvonalasabb ellátást, nem lesznek rövidebbek a várólisták”

 – magyarázta a Progresszív Szlovákia képviselője. Nem is érti, hogy miért kell növelni a járulék mértékét, ha azt nem az egészségügyre költi a kormány.

Kamil Šaško (Hlas) egészségügyi miniszter elismerte a 660 millió euró elvonást, amit a konszolidációval és a kiadási plafonokkal magyarázott. Szerinte azonban a 660 millió eurós elvonás ellenére jövőre 150 millió euróval magasabb lesz az egészségügyi költségvetés az ideinél. 

Csak a munkavállalók kiadásai nőnek

Peter Stachura (KDH) arra figyelmeztetett, hogy az állam a saját biztosítottjai – nyugdíjasok, gyerekek, diákok – után jövőre ugyanakkora járulékot fog fizetni, mint 2023-ban. Ráadásul ez az összeg csak a töredéke annak, mint amit a munkavállalók fizetnek. 

„Az állam átlagosan havi 60 euró járulékot fizet az állam biztosítottjai után, miközben a munkavállalók átlagosan 246 eurót fognak fizetni jövőre”

 – magyarázta a KDH egészségügyi szakértője.

Az egészségbiztosítási törvény elfogadását 79 koalíciós képviselő támogatta.

egészségbiztosítási járulék
Kamil Šaško
Oskar Dvořák
konszolidáció
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?