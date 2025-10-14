Nem lesz jobb az egészségügy, habár az állam százmilliókat kaszál jövőre a biztosításon

Egy százalékponttal emelkedik az egészségbiztosítási járulék mértéke jövőre, a jelenlegi 15 százalék helyett 16-ot fizetnek majd a munkavállalók. Ez az „apró” változás 360 millió eurót bevételt jelent a költségvetésnek, ennyivel többet fizetnek be az alkalmazottak és a vállalkozók. A kormány azonban a konszolidáció jegyében 660 millió eurót von ki az egészségügyből.

Oskar Dvořák (PS) szerint az állam ezáltal megrövidíti a munkavállalókat.

„Az emberek hiába fizetnek többet egészségbiztosítási járulékként, nem kapnak majd jobb, színvonalasabb ellátást, nem lesznek rövidebbek a várólisták”

– magyarázta a Progresszív Szlovákia képviselője. Nem is érti, hogy miért kell növelni a járulék mértékét, ha azt nem az egészségügyre költi a kormány.

Kamil Šaško (Hlas) egészségügyi miniszter elismerte a 660 millió euró elvonást, amit a konszolidációval és a kiadási plafonokkal magyarázott. Szerinte azonban a 660 millió eurós elvonás ellenére jövőre 150 millió euróval magasabb lesz az egészségügyi költségvetés az ideinél.