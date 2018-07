Nem kapja meg automatikusan a RegioJet a Komárom–Pozsony vonalat

Pozsony | Év elején jelentette be a közlekedésügyi tárca, hogy fokozatosan 35 vasútvonal liberalizációját tervezi, mára pedig már azt is tudni, hogy a következő a sorban a Komárom–Pozsony vonal lesz. A tárca már be is jelentette ezen szándékát az Európai Unió közlönyében, amit egy évvel a verseny kihirdetése előtt kell megtenni.

A vasúti személyforgalom terén jelenleg gyakorlatilag monopolhelyzetben van az állami Szlovák Vasúttársaság (ZSSK). Egyedül a Pozsony–Komárom vasútvonal üzemeltetése van magánkézben. Itt 2012 márciusától közlekednek a cseh RegioJet vasúttársaság szerelvényei. Az állammal kötött szerződése 2020-ban lejár, s bár elvileg 2024-ig verseny nélkül is meghosszabbíthatták volna a szerződés érvényességét, 2020-tól egy új verseny győztesének szerelvényei közlekednek majd a vonalon. Új vasúti tender „Ezen a szakaszon nagyon magas az utasforgalom. Bízom benne, hogy a liberalizáció a szolgáltatások minőségének javulását és az utasok kényelmét szolgálja majd. Fontos számunkra, hogy felesleges hibák ne történjenek meg a folyamatban, és a verseny elsősorban a kapacitás növeléséhez járuljon hozzá, hogy ezáltal még többen válasszák a vonatközlekedést” – mondta Érsek Árpád (Híd) közlekedési miniszter. Az államnak eddig nincs tapasztalata ilyen nemzetközi tenderekkel, a RegioJet közvetlen megrendelés alapján kapta meg a Pozsony–Komárom vonalat, az állami vasúttal összehasonlítva kilométerenként körülbelül egy euróval olcsóbb üzemeltetési költséggel rukkolt elő. Az Európai Unió szabályai szerint 2024-től nemzetközi versenyt kell kiírni minden olyan vasúti járatra, amelynek üzemeltetését az állam támogatja. A liberalizáció nem azt jelenti, hogy az állami vasútnak vissza kell húzódnia a piacról, mindegyik versenybe bekapcsolódhat, azonban csak akkor lesz sikeres, ha az ő árajánlata lesz a legalacsonyabb. Újabb autó hajtott a RegioJet elé, a kocsi utasai megléptek a helyszínről Gond az egy vágánnyal A Pozsony–Komárom közötti vasútvonal 100 km hosszú, egyvágányú vonal, ami jelentősen korlátozza a járatok számát. Dunaszerdahely és Pozsony között jelenleg egyórás intervallumban közlekednek a szerelvények, csúcsidőben ez az intervallum 30 percre rövidül. Komáromból Pozsonyba kétóránként közlekednek a vonatok, csúcsidőben pedig óránként. A kereszteződések technikai lehetőségei, valamint az egyvágányos nyomvonal áteresztő képessége nem teszi lehetővé a vonatjáratok sűrűbbé tételét. A közlekedési minisztérium a jövőben kiépítené a vonalon a második vágányt, ez viszont egy rendkívül időigényes folyamat, melyre jelenleg még az anyagi források sincsenek bebiztosítva. A beruházási szándékok közé tartozik az új megállóhelyek létrehozása illetve a biztonsági berendezések korszerűsítése. Komáromban és Pozsonyban egyébként a vonal néhány szakasza villamosított. A mindennapi utazás iránti nagy érdeklődés miatt 2011-ben felújították a Pozsonypüspöki–Dunaszerdahely útvonalat. A magántársaság érkezése után jelentősen megugrott a Komárom és a főváros között vonattal utazó személyek száma. Míg 2012 előtt évente kb. 790 ezer ember utazott ezen a vonalon, a 2017-es év adatai szerint az utasok száma több mint 2,7 millió volt. Jelenleg napi 22 járat közlekedik Dunaszerdahely és Pozsony között, a Komárom–Pozsony vonalon pedig 12. A fővárosból Dunaszerdahelyre összesen 25 járat indul naponta, beleértve azokat is, amelyek Komáromig mennek.