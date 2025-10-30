Közélet

Nem hackertámadás miatt állt le szerdán a slovensko.sk oldal

slovensko.sk
TASR-felvétel
tasr
TASR

Szerdán (október 29.) 13.53-tól 14.27-ig nem működtek a központi állami infrastruktúra elektornikus szolgáltatásai, így a slovensko.sk oldal sem – erősítette meg a Hálózati és Elektronikus Szolgáltatások Nemzeti Hivatala (NASES). Azt is leszögezte, kizárt, hogy hackertámadás történt.

A hivatal vizsgálja a kiesés okát, összesen közel 40 percig nem voltak elérhetőek az állami elektronikus szolgáltatások.

Nem lehetett bejelentkezni a slovensko.sk elektronikus fiókjaiba, nem lehetett elektronikus beadványokat benyújtani és további szolgáltató oldalakat elérni.

slovensko.sk
hackertámadás
