Szerdán (október 29.) 13.53-tól 14.27-ig nem működtek a központi állami infrastruktúra elektornikus szolgáltatásai, így a slovensko.sk oldal sem – erősítette meg a Hálózati és Elektronikus Szolgáltatások Nemzeti Hivatala (NASES). Azt is leszögezte, kizárt, hogy hackertámadás történt.
Nem hackertámadás miatt állt le szerdán a slovensko.sk oldal
A hivatal vizsgálja a kiesés okát, összesen közel 40 percig nem voltak elérhetőek az állami elektronikus szolgáltatások.
Nem lehetett bejelentkezni a slovensko.sk elektronikus fiókjaiba, nem lehetett elektronikus beadványokat benyújtani és további szolgáltató oldalakat elérni.
