Nem elégedett mindenki a lövegtoronnyal

Pozsony | Elsősorban a Szlovákiában fejlesztett és gyártott Turra–30 lövegtorony miatt lesz „saját termék” az a 8x8-as csapatszállító, melyből a tervek szerint 417 millió euróért 81 darab kerül majd a szlovák sereg gépparkjába – ám állítólag nem mindenki elégedett vele.

Az új 8x8-as páncélozott csapatszállítók beszerzése körüli huzavona már jó ideje politikai síkon zajlik, ám most szakmai kétségek is felmerültek a finn Patria alvázára épülő, de saját fejlesztésű jármű körül – a nemzetközi szaksajtó azt írja, a szlovák hadsereg egyes illetékesei nem teljesen elégedettek a szlovák fejlesztésű lövegtoronnyal.

Made in Slovakia

Peter Gajdoš védelmi miniszter a TASR hírügynökségnek adott interjújában arról beszélt, hogy a jövő évben, miután a jármű prototípusának tesztelése után minden hiányosságot eltávolítottak, és a hadsereg igényeit is kielégítették, elindulhat az új csapatszállító sorozatgyártása. A miniszter szerint a gép a hadsereg igényei szerint egyebek mellett saját szűrő- és szellőzőrendszert és tömegpusztító fegyverek elleni védelmet kap, és integrálni kell rá a szlovák gyártmányú Turra–30 lövegtornyot. A jármű kialakításáért az állami Konštrukta Defence cég felel. Korábban a tárca úgy nyilatkozott, a gép 70 százaléka lesz majd szlovák gyártmány, ám a miniszter azt mondta, itt a jármű értékének 70 százalékáról van szó, beleértve a munkaerő és a munka értékét is. „A jármű a mi tulajdonunk lesz, tehát Made in Slovakia. Saját termékként árulhatjuk majd a világban” – magyarázta Gajdoš.

Túl nehéz a torony

A Denník N ugyanakkor a Jane´s Defence Weekly brit szaklapra hivatkozva azt írja, meg nem nevezett források szerint a szlovák hadsereg nem teljesen elégedett a szlovák haditechnika egyik csúcstermékének számító Turra–30-cal, melyet az EVPÚ vállalat gyárt. A lövegtorony ugyan a szlovák viszonyokhoz képest valóban jónak számít, távirányítású és jó felszereltségű, ám másfél tonnás súlya állítólag gondot jelent – acélból készült páncélozása miatt túl nehéz, és a finneknek állítólag emiatt át kell alakítaniuk a Patria alvázát. Emellett pedig súlyához képest védelme is viszonylag gyenge.

Jozef Poláček, az EVPÚ marketingmenedzsere a Denník N-nek úgy nyilatkozott, a brit szaklap rossz kontextusban közölte az információit. A szlovák lövegtorony súlya szerinte hasonló a konkurens cégek gyártmányainak súlyához, a torony védelme pedig a megrendelő igényei szerint módosítható. „Eddig nem tapasztaltunk negatív reakciót a szlovák hadsereg részéről” – közölte Poláček.

A cég szerint külföldről is sokan érdeklődnek termékük iránt, elsősorban a jó ár-érték arány miatt. A Denník N is megjegyzi, ha a szlovák lövegtorony valóban nem lenne jó, nem használná azt például az egyesült arab emirátusokbeli NIMR fegyvergyártó saját harcjárműinek építésénél. A lap azt is hozzáteszi, ők is hallották már, hogy a szlovák hadsereg egyes képviselői elégedetlenek a Turra-toronnyal, de a katonák általánosságban mindig a lehető legjobb fegyverzetet kérik maguknak, tekintet nélkül a hadsereg anyagi lehetőségeire. (TASR, Denník N, fm)