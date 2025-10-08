„Nem akarunk egy tetovált maffiózót az SIS élén” - Gašpar leváltásáért tüntet az ellenzék

A pozsonyi Szabadság tértől a Szlovák Információs Szolgálat (SIS) székházáig vonulnak ma a tüntetők az ellenzéki Szabadság és Szolidaritás (SaS) párt szervezésében a tiltakozók, akik Pavol Gašpar leváltását követelik a titkosszolgálat éléről. A tiltakozást ugyan csak az SaS, valamint annak parlamenti képviselője, Alojz Hlina és egy aktivista, Nikita Slovák szervezik, de támogatja a Progresszív Szlovákia, a KDH és a Demokraták párt is.

„Az SIS vezetője egy bűnszervezet létrehozásával megvádolt ember fia. A kezére egy maffiózó képét tetoválta. A vadászházban Pavol Gašpar arról beszélt, hogyan szúrna egy villát Kaliňák homlokába, hogyan szedi le a motorjáról”

- indokolják Pavol Gašpar leváltását a szervezők. Apját, Tibor Gašpart, a Smer parlamenti képviselőjét, a parlament alelnökét bűnszövetkezet létrehozásával vádolja az ügyészség.

Pavol Gašpar ellen is nyomozás folyik, igaz, „csak” egy autóbaleset ügyében. Az SaS azonban azt is kifogásolja, hogy az ügyben még csak ki sem hallgatta a rendőrség az SIS igazgatóját, pedig feltételezhetően ő okozta azt a balesetet a Dodge Challenger izomautójával, amelyben egy kislány is megsérült. Az SaS ma tájékoztatott arról, hogy a baleset helyszínén megjelent Branislav Hajnovič nyitrai kerületi rendőrkapitány is, aki Gašparral egyeztetett.

Mária Kolíková szerint az SIS igazgatója veszélyezteti Szlovákia lakosságát, ahelyett, hogy a biztonságukat garantálná.

„Nem akarunk egy tetovált maffiózót az SIS élén”

- mondta az SaS parlamenti képviselője a tüntetésen.