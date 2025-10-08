Közélet

„Nem akarunk egy tetovált maffiózót az SIS élén” - Gašpar leváltásáért tüntet az ellenzék

Gaspar-tüntetés

Leváltatná az ellenzék Pavol Gašpart az SIS éléről (Fotó: Facebook/SaS)

Lajos P. János
Lajos P. János
Pozsony |

Leváltatná az ellenzék az SIS éléről Pavol Gašpart, Tibor Gašpar, a házelnök helyettesének fiát.

A pozsonyi Szabadság tértől a Szlovák Információs Szolgálat (SIS) székházáig vonulnak ma a tüntetők az ellenzéki Szabadság és Szolidaritás (SaS) párt szervezésében a tiltakozók, akik Pavol Gašpar leváltását követelik a titkosszolgálat éléről. A tiltakozást ugyan csak az SaS, valamint annak parlamenti képviselője, Alojz Hlina és egy aktivista, Nikita Slovák szervezik, de támogatja a Progresszív Szlovákia, a KDH és a Demokraták párt is. 

Az SIS vezetője egy bűnszervezet létrehozásával megvádolt ember fia. A kezére egy maffiózó képét tetoválta. A vadászházban Pavol Gašpar arról beszélt, hogyan szúrna egy villát Kaliňák homlokába, hogyan szedi le a motorjáról”

- indokolják Pavol Gašpar leváltását a szervezők. Apját, Tibor Gašpart, a Smer parlamenti képviselőjét, a parlament alelnökét bűnszövetkezet létrehozásával vádolja az ügyészség.

Pavol Gašpar ellen is nyomozás folyik, igaz, csak egy autóbaleset ügyében. Az SaS azonban azt is kifogásolja, hogy az ügyben még csak ki sem hallgatta a rendőrség az SIS igazgatóját, pedig feltételezhetően ő okozta azt a balesetet a Dodge Challenger izomautójával, amelyben egy kislány is megsérült. Az SaS ma tájékoztatott arról, hogy a baleset helyszínén megjelent Branislav Hajnovič nyitrai kerületi rendőrkapitány is, aki Gašparral egyeztetett.

Mária Kolíková szerint az SIS igazgatója veszélyezteti Szlovákia lakosságát, ahelyett, hogy a biztonságukat garantálná. 

Nem akarunk egy tetovált maffiózót az SIS élén” 

- mondta az SaS parlamenti képviselője a tüntetésen. 

Kapcsolódó cikkünk
SaS: Gašpar a kerületi rendőrfőkapitánynak telefonált a közúti balesete után
Közélet
Frissítve

SaS: Gašpar a kerületi rendőrfőkapitánynak telefonált a közúti balesete után

Alojz Hlina
SaS
Pavol Gašpar
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?