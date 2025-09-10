Nehéz anyagi helyzetben van? Ne dőljön be bármilyen összeesküvésnek, figyelmeztetnek a tudósok

Az SAV mindkét projektje abban az időszakban indult, amikor a koronavírus-járvány és az orosz–ukrán háború kitörése kapcsán jelentősen megnövekedett az interneten (elsősorban a közösségi médiában) terjedő összeesküvés-elméletek és különféle dezinformációs anyagok száma. A tudósok éveken keresztül megfigyelték, milyen társadalmi, szociális és lélektani hatással bírnak a félrevezető információk.

A kutatások 2025 júniusában zárultak le, az akadémia Társadalom- és Pszichológiatudományi Központja most közzétette a kutatások legfontosabb tanulságait.

A nehéz anyagi helyzet fogékonyabbá tesz az álhírekre

Az első projekt, amely kifejezetten a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos álhírek pszichológiai hatására koncentrált, rámutatott a megalapozatlan információk terjedésének hosszú távú társadalmi következményeire.

„Kiderült például, hogy az összeesküvés-elméleteket valló emberek kevésbé elégedettek az életszínvonalukkal, aggódnak a pénzügyi helyzetük miatt, inkább pénzügyi problémákat várnak a jövőben, ugyanakkor kevésbé hajlandóak lépéseket tenni az anyagi helyzetük stabilizálása érdekében”

– olvasható az SAV közleményében.

Továbbá sikerült kapcsolatot kimutatni a tehetetlenségérzet és az álhírekre való fogékonyság között: minél inkább tehetetlennek érzi magát az adott személy, annál könnyebben hisz az összeesküvés-elméletekben.

Megingott a bizalom a tudományban

A koronavírus-járvánnyal és a háború kitörésével összefüggésben az is bebizonyosodott, hogy az összeesküvés-elméletek hosszú távon súlyos bizalomvesztést idéznek elő az állami intézményekkel szemben. Érvényes ez a politikai intézmények esetében (kormány, parlament, minisztériumok), de egyre inkább megfigyelhető a tudományos tények és a szakértői vélemények megkérdőjelezése is. Ennek ékes példáját láthattuk az utóbbi hetekben az SAV vakcinaelemzése kapcsán – az akadémia Biogyógyászati Központja állítja, hogy a mRNS alapú vakcinák biztonságosak és hatékonyak, Peter Kotlár (SNS-jelölt) járványügyi kormánybiztos azonban kételkedik a szakértői jelentésben.