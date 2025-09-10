A koronavírus-járvány idején ismét felerősödtek az oltásokkal kapcsolatos álhírek. Az SAV kutatása bebizonyította, hogy akik régóta hisznek ezekben az összeesküvés-elméletekben, azokat a tényszerű cáfolatokkal is nagyon nehéz meggyőzni.
Nehéz anyagi helyzetben van? Ne dőljön be bármilyen összeesküvésnek, figyelmeztetnek a tudósok
Idén júniusban zárult le a Szlovák Tudományos Akadémia (SAV) két kutatása, melyben az összeesküvés-elméletek hosszú távú társadalmi hatásait vizsgálták. Kiderült, hogy szoros kapcsolat van a pénzügyi bizonytalanság, valamint az álhírek és összeesküvés-elméletek terjesztése között.
Az SAV mindkét projektje abban az időszakban indult, amikor a koronavírus-járvány és az orosz–ukrán háború kitörése kapcsán jelentősen megnövekedett az interneten (elsősorban a közösségi médiában) terjedő összeesküvés-elméletek és különféle dezinformációs anyagok száma. A tudósok éveken keresztül megfigyelték, milyen társadalmi, szociális és lélektani hatással bírnak a félrevezető információk.
A kutatások 2025 júniusában zárultak le, az akadémia Társadalom- és Pszichológiatudományi Központja most közzétette a kutatások legfontosabb tanulságait.
A nehéz anyagi helyzet fogékonyabbá tesz az álhírekre
Az első projekt, amely kifejezetten a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos álhírek pszichológiai hatására koncentrált, rámutatott a megalapozatlan információk terjedésének hosszú távú társadalmi következményeire.
„Kiderült például, hogy az összeesküvés-elméleteket valló emberek kevésbé elégedettek az életszínvonalukkal, aggódnak a pénzügyi helyzetük miatt, inkább pénzügyi problémákat várnak a jövőben, ugyanakkor kevésbé hajlandóak lépéseket tenni az anyagi helyzetük stabilizálása érdekében”
– olvasható az SAV közleményében.
Továbbá sikerült kapcsolatot kimutatni a tehetetlenségérzet és az álhírekre való fogékonyság között: minél inkább tehetetlennek érzi magát az adott személy, annál könnyebben hisz az összeesküvés-elméletekben.
Megingott a bizalom a tudományban
A koronavírus-járvánnyal és a háború kitörésével összefüggésben az is bebizonyosodott, hogy az összeesküvés-elméletek hosszú távon súlyos bizalomvesztést idéznek elő az állami intézményekkel szemben. Érvényes ez a politikai intézmények esetében (kormány, parlament, minisztériumok), de egyre inkább megfigyelhető a tudományos tények és a szakértői vélemények megkérdőjelezése is. Ennek ékes példáját láthattuk az utóbbi hetekben az SAV vakcinaelemzése kapcsán – az akadémia Biogyógyászati Központja állítja, hogy a mRNS alapú vakcinák biztonságosak és hatékonyak, Peter Kotlár (SNS-jelölt) járványügyi kormánybiztos azonban kételkedik a szakértői jelentésben.
Hogyan küzdjünk ellenük?
A tudósok arra a kérdésre is keresték a választ, milyen stratégiák segítségével előzhető meg az összeesküvés-elméletek terjedése.
Az adatokból az látszik, hogy az álhíreket cáfoló információk ideig-óráig képesek hatást gyakorolni még azokra az összeesküvéselmélet-hívőkre is, akik szilárd meggyőződéssel rendelkeznek, bár az olyan témákban, mint például az oltások, a hosszú távú hatásuk így is korlátozott marad.
Úgy tűnik azonban, hogy az időzítésnek kulcsfontosságú szerepe van: sokkal hatékonyabb, ha az adott személy csak az álhír befogadása után ismerkedik meg a cáfolattal, így a hatás akár hetekig is tarthat. Az úgynevezett megelőző cáfolatok (vagyis amikor az olvasó előbb szembesül a tényekkel, mint magával az összeesküvés-elmélettel) hatékonysága igencsak korlátozott.
Hasznos tanácsok a jövőre nézve
Az akadémia tudósai szerint a kutatásokból nemcsak fontos elméleti következtetéseket sikerült levonni, az eredményeknek gyakorlati hasznuk is van.
- Elsősorban azt tanácsoljak az embereknek, hogy legyenek óvatosak a túlzott magabiztosságukkal kapcsolatban: a legtöbb ember úgy gondolja, hogy meg tudja különböztetni az igazságot a hazugságtól, de gyakran tévednek, és azok, akik a leginkább túlbecsülik magukat, a legsebezhetőbbek a dezinformációkkal szemben.
- Emellett a médiatudatosság fejlesztése is kulcsfontosságú. A kutatások azt mutatják, hogy még az egyszerű tippek és technikák is segíthetnek a valódi hírek és az álhírek megkülönböztetésében.
- A dezinformációk elleni küzdelem fontos része az is, hogy az emberek odafigyeljenek a saját érzéseikre. A stresszkezelés fejlesztése és az általános mentális jóllét az összeesküvés-elméletekkel szemben is ellenállóvá tesz.
- Ami pedig az állam szerepét illeti, a tudósok kiemelik, hogy az intézményekkel szembeni bizalom növelése és a jobb gazdasági helyzet hosszú távon gátat szabhat az álhírek terjedésének.
