Néhány méteren múlhatott a hétfői szádalmási vonatbaleset

A balesetet okozó vonat mozdonyvezetőjének a hétfői balesetig jó minősítései voltak. Hat éves munkatapasztalata volt, dieseles gyorsvonatokra volt engedélye. Korábban helyi vonatjáratokat is vezetett. Gépészeti szakközépiskolát végzett, ami azt jelenti, hogy eleget tett azoknak a szigorított feltételeknek is, amelyeket az állam néhány éve eltörölt.

A hozzáférhető információk szerint a balesetet megelőző nap is dolgozott a mozdonyvezető. Vasárnap délután Zólyom és Ruttka (Vrútky) között irányított a szerelvényt oda és vissza. Éjszaka pihent, majd hétfőn 5.13-kor elindult Zólyomból Kassa irányába. Utóbbi helyről 9.22-kor indult visszafelé, majd nem egész egy órán belül sor került a balesetre. A Denník N következtetései szerint csak legfeljebb 20 percet pihent Kassán a visszaindulás előtt, ami azonban Karol Henzély, a Szlovák Vasúttársaság (ZSSK) elnökségi tagja szerint összhangban volt a törvényi előírásokkal.

A mozdonyvezető ezidáig tisztázatlan módon figyelmen kívül hagyta a Rozsnyóhoz közeli alagút előtti jelzőlámpát. Az sárgán világított, amely alapján el kellett volna kezdenie fékezni. A balesetet okozó szerelvény vezetője ezt ugyan megtette, de már későn.

Ivan Bednárik, a Szlovák Vasutak (ŽSR) vezetője szerint a vonat így 100 méterrel később állt meg, mint ami szükséges lett volna. Bednárik a Rádio Expresnek úgy nyilatkozott: nyilvánvaló, hogy a mozdonyvezető tudta, hogy korábban kell megállnia. Ha csupán néhány méterrel hamarabb kezd el lassítani, elkerülhető lett volna az ütközés.

Henzély szerint az ütközés elkerülése hét, legfeljebb tíz méteren múlott. Noha a mozdonyvezető megpróbált tolatni, ehhez azonban már késő volt.

A szemből érkező vonat pedig ugyan megkapta az automata jelzőrendszeren keresztül a "megállni" jelzést, ám annak vezetőjének már alighanem nem volt elég ideje arra, hogy azt észrevegye. Ha fél perccel később érkezik, akkor ez nem következik be. A vele szemben leállt másik szerelvényt az utolsó pillanatban látta meg, aktiválta a vészféket, majd hátrasietett a gépházba. Arc- és hátgerincsérülést szenvedett, megműtötték, s még mindig a kórházban tartózkodik. A másik mozdonyvezető a baleset előtt el tudta hagyni a vonatot, így nem szenvedett komolyabb sérülést.