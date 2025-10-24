Negyedszerre sem sikerült megnyitni a Migaľ leváltásáról szóló rendkívüli ülést

A képviselők csütörtökön (október 23-án) kétszer, pénteken pedig újabb két alkalommal próbálták meg elindítani az ülést, de egyik esetben sem volt határozatképes a parlament. A legutóbbi kísérletkor mindössze 48 képviselő jelent meg, miközben legalább 76-ra lenne szükség.

A rendkívüli ülést a Progresszív Szlovákia (PS) kezdeményezte, amely élesen bírálja Migaľt az uniós források gyenge felhasználása, a városok és községek számára elérhető támogatások befagyasztása, valamint a slovensko.sk kormányzati portál informatikai fejlesztéseire kiírt közbeszerzés miatt.

A beruházási miniszter korábban hangsúlyozta, hogy a vitatott tender körülményeit részletesen ismertette, és állítása szerint kész lett volna a rendkívüli ülésen is megvédeni álláspontját.

A javaslat így a parlament következő rendes ülésének napirendjére kerülhet. (tasr)