Mutatunk néhány szabályt, amelyeket betartva korábban juthat hozzá pénzéhez, és akár spórolhat is.
Ne várjon rá minden hónapban: ezt az állami támogatást egy összegben is kérheti
Azok a biztosítottak, akik munkanélküli ellátásban részesülnek, bizonyos feltételek teljesülése esetén egyszeri kifizetést kérhetnek a fennmaradó hozzájárulás felének folyósítására – írja a Pravda.
Fontos feltétel, hogy a juttatást három hónapig kell kapnia, továbbá írásbeli kérelmet szükséges benyújtani egy előírt nyomtatványon, és nem vehet fel öregségi, korkedvezményes vagy rokkantsági nyugdíjat.
Ha a támogatást helytelen összegben, esetlegesen jogtalanul fizették ki, a biztosított köteles visszafizetni. Ilyen helyzetek akkor állhatnak elő, ha az érintett nem nyújtotta be a szükséges dokumentumokat, illetve ha tudatosan vett fel olyan ellátást, amelyre nem volt jogosult, vagy saját maga okozta a nem megfelelő tranzakciót.
A Szociális Biztosító a hiba észlelésétől számított három éven belül, legkésőbb a kifizetéstől számított tíz éven belül érvényesítheti a felmerülő folyósítási igényt, és legfeljebb 24 hónapos részletfizetési megállapodás köthető.
Ha a biztosított nem érvényesíti, a juttatásra való jogosultsága három év után elévül. A kedvezményezett halála esetén a kifizetetlen összegek fokozatosan a házastársra, a gyermekekre és a szülőkre szállnak át.
Minden biztosított jogosult a támogatás igénybevételére és annak összegéről vagy időtartamáról szóló igazolás kérvényezésére, ugyanakkor köteles nyolc napon belül bejelenteni a személyes adatok – lakcím, név, családi állapot – változását, és benyújtani a szükséges dokumentumokat. Amennyiben nem ért egyet a Szociális Biztosító döntésével, akkor – ha a törvény ezt kifejezetten nem zárja ki – fellebbezhet.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.