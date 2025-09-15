Ne várjon rá minden hónapban: ezt az állami támogatást egy összegben is kérheti

Azok a biztosítottak, akik munkanélküli ellátásban részesülnek, bizonyos feltételek teljesülése esetén egyszeri kifizetést kérhetnek a fennmaradó hozzájárulás felének folyósítására – írja a Pravda.

Fontos feltétel, hogy a juttatást három hónapig kell kapnia, továbbá írásbeli kérelmet szükséges benyújtani egy előírt nyomtatványon, és nem vehet fel öregségi, korkedvezményes vagy rokkantsági nyugdíjat.

Ha a támogatást helytelen összegben, esetlegesen jogtalanul fizették ki, a biztosított köteles visszafizetni. Ilyen helyzetek akkor állhatnak elő, ha az érintett nem nyújtotta be a szükséges dokumentumokat, illetve ha tudatosan vett fel olyan ellátást, amelyre nem volt jogosult, vagy saját maga okozta a nem megfelelő tranzakciót.

A Szociális Biztosító a hiba észlelésétől számított három éven belül, legkésőbb a kifizetéstől számított tíz éven belül érvényesítheti a felmerülő folyósítási igényt, és legfeljebb 24 hónapos részletfizetési megállapodás köthető.

Ha a biztosított nem érvényesíti, a juttatásra való jogosultsága három év után elévül. A kedvezményezett halála esetén a kifizetetlen összegek fokozatosan a házastársra, a gyermekekre és a szülőkre szállnak át.

Minden biztosított jogosult a támogatás igénybevételére és annak összegéről vagy időtartamáról szóló igazolás kérvényezésére, ugyanakkor köteles nyolc napon belül bejelenteni a személyes adatok – lakcím, név, családi állapot – változását, és benyújtani a szükséges dokumentumokat. Amennyiben nem ért egyet a Szociális Biztosító döntésével, akkor – ha a törvény ezt kifejezetten nem zárja ki – fellebbezhet.