A nagyvadakra nem lőnek a Smerben

Elkezdődött a politikai megújulás a Smerben – csakhogy még a vártnál is kisebb intenzitással.

A legerősebb kormánypárt elnökségi ülésén egyelőre csak három kerületi pártelnököt cseréltek le, a Smer pártigazgatója, Ján Richter a helyén maradt.

Az elnökségi ülés Robert Fico pártelnök nélkül zajlott, ám minden meglepetés nélkül – gyakorlatilag csupán azokat a személycseréket hajtották végre, amelyeket már korábban is sejteni lehetett. Jana Laššákovát, a Smer Besztercebánya kerületi elnökét, akit nemrég Andrej Kiska alkotmánybíróvá nevezett ki, Ľubica Laššáková váltja, aki csupán névrokona a volt képviselőnek. Nagyszombat megyében Renáta Zmajkovičovát váltották le hosszú idő után. Zmajkovičová korábban egyike volt a párt feltörekvő politikusainak, parlamenti képviselő, sőt, a parlament egyik alelnöke is volt, ám a CT-botrány után, mely Pavol Paška korábbi házelnököt is partvonalra tette a Smerben, őt is érzékenyen érintette; le kellett mondania posztjáról, és kiszorult a párt táplálékláncának felsőbb szféráiból is, legutóbb már a parlamenti választásokon sem indult. Az utóbbi években gyakran felmerült, hogy a Smer le akarja cserélni a közösségi oldalakon egyébként különösen aktív politikust, ám ez végül csak most következett be. Utódja a kevéssé ismert Augustín Hambálek lesz, aki korábban Nagyszombat megye alelnöke is volt.



A Smer Eperjes megyei fiaskója után távoznia kellett Stanislav Kubáneknek is – neve több kisebb-nagyobb botrány kapcsán is ismerős lehet, legutóbb például felmerült vele kapcsolatban, hogy roma szavazatokat vásárolhatott 2016-ban Kislomnicon, ám ezt a vizsgálódó rendőrség végül cáfolta. Az ő helyét szintén egy kevéssé ismert politikussal, Vladimír Jánošíkkal, Héthárs (Lipany) polgármesterével tölti be a Smer.

Ján Richtert, a Smer pártigazgatóját – aki korábban közölte, inkább csak munkaügyi miniszter szeretne maradni – egyelőre nem cserélték le. Az első háttér-információk szerint a kiszemelt Marián Kéry volt, a párt Nyitra megyei politikusa – viszonylagos ismeretlensége ellenére nem új arcról van szó, ráadásul Ján Richter közeli barátja. Később azonban kiderült, személyével kapcsolatban a Smeren belül is kifogások vannak – a Denník N információi szerint azért, mert a párt pozsonyi és kassai szárnya nem őt, hanem Viktor Stromčeket, a közlekedésügyi minisztérium smeres államtitkárát szeretné a poszton tudni. Stromčekkel kapcsolatban ugyanakkor az a hír is járja, hogy nem sokáig lesz már az államtitkári poszton, mert a Nemzeti Autópálya-társasághoz (NDS) távozhat. (fm)