A nagyszarvai szlovák szülők nagyra értékelik Pellegrini erőfeszítéseit

Nagyszarva | A BKZ Kezdeményezés szülő tagjai köszönik Peter Pellegrini (Smer-SD) kormányfőnek, hogy foglalkozik a szlovák osztályok létrehozásával, habár Pellegrini kormányfő és Eugen Horváth, Nagyszarvapolgármestere hétfőn abban egyezett meg, hogy az idei iskolaévben nem nyitnak szlovák osztályokat a helyi alapiskolában.

Beáta Obradovičová, a BKZ Kezdeményezés nevében a TASR-nek elmondta, hogy az érintett szülők nagyra értékelik, hogy a kormányfő talált időt a nagyszarvai polgármesterrel való találkozásra, illetve hogy valóban foglalkozik a szlovák osztályok hiányával a dunaszerdahelyi régióban. A szülők azt is nagyra értékelik, hogy konstruktív tárgyalást tudtak folytatni.

„A kormányfő a Nagyszombati Kerületi Tanügyi Hivatal munkatársait is meghívta, akiknek bizonyos kompetenciái vannak az olyan problémák kezelésében, mint amilyen a miénk is. Bízunk benne, hogy a kétségbeesett helyzetünk megoldódik, és a 2019/2020-as tanévben már nem kell azon idegeskednünk, hogy melyik iskolába íratjuk be a gyermekeinket, illetve hogy a gyermekeink a saját lakhelyükön járhatnak alapiskolába” – közölték az érintett szülők.

Továbbá nagyra értékelték a kormányfő egyértelmű állásfoglalását, mely szerint nem fogja tolerálni, hogy a Dél-Szlovákiában született gyermekeknek ne legyen lehetőségük arra, hogy az államnyelven tanuljanak. Ugyanakkor azt is becsülték, hogy a kormányfő a magyar kisebbség képviselőit is biztosította arról, hogy a meglévő jogaikat ez nem érinti. Ezenkívül azt az ígéretet is nagyra értékelték, mely szerint rövid időn belül egy olyan indítványt terjesztenek a parlament elé, amely lehetővé teszi az állami hivataloknak, hogy szükség esetén elrendeljék a szlovák iskola létrehozását.

A kormányfő a Nagyszarva polgármesterével folytatott hétfői tárgyalás után megjegyezte, hogy a törvénymódosítás már a közeljövőben megtörténhet, s ennek köszönhetően már a következő iskolaévben megváltoznak a jelenlegi körülmények. A vegyes nyelvű területeken meg kell egyezniük a községeknek, hogy melyik iskolában fogják biztosítani a kisebbségi nyelvű oktatást, és melyekben az államnyelvit. Ha az önkormányzatok egy bizonyos időpontig nem egyeznek meg, akkor az állam dönt az ügyben. A döntés ellen pedig nem fog lehetni fellebbezni. A kormányfő azt a lehetőséget is felvetette, hogy Úszorban vagy Vörösmajorban hoznak létre alapiskolát. Az innen Somorjára (Šamorín) beutazó gyerekek így a lakhelyükön járhatnának iskolába, és a somorjai Bél Mátyás Alapiskolában több lenne a hely azoknak a gyerekeknek, akik más falvakból utaznak be.



Az érintett szülők megalapították a BKZ Kezdeményezés polgári társulást, amelyen keresztül további lépéseket szándékoznak tenni, illetve különféle akciókat akarnak rendezni. Létrehoztak egy weblapot is (www.chcemeskolu.sk), melyen összesítik a fontos információkat és dokumentumokat.