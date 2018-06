Náci karlengetés miatt eljárást indítottak a Slovan tulajdonosának fia ellen

Pozsony | Ifjabb Ivan K. a szlovák kupadöntőn randalírozott a Slovan-drukkerekkel együtt a Rózsahegy elleni meccsen, Nagyszombatban.

A rendőrség a Facebook-oldalán tájékoztatott arról, hogy eljárás indult Ivan Kmotrík fia ellen fasiszta eszmék propagálása miatt.



Az ifjabb Kmotrík egyébként a Slovan labdarúgó klub alelnöke és vezérigazgatója is. A május elsejei kupadöntő szünetében állítólag a bírók öltözőjében is járt, majd bement a pályára, aztán fel a tribünre, a Slovan-drukkerek közé. Ott őt is „elragadta a hév”, részt vett a vulgáris rigmusok skandálásában, a középső ujját mutogatta a kameráknak, majd néhány náci karlendítést is bemutatott.



A Szlovák Labdarúgó Szövetség mindezért 10 ezer euróra büntette.