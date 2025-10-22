A komáromi Klapka tér (Somogyi Tibor felvétele)
Mutatjuk a 20 legmagyarabb települést Szlovákiában, a harmadik a legmeglepőbb
A legutóbbi népszámlálási adatok alapján Szlovákiában mintegy 460 ezer ember vallotta magát magyar nemzetiségűnek, ami az ország lakosságának körülbelül 8%-át jelenti. Most megmutatjuk, hogy mely szlovákiai településeken él a legtöbb magyar.
A 2021-es népszámlálás adatai jól kirajzolják, hol találhatók Szlovákia magyar közösségének központjai. A számok alapján a magyar lakosság elsősorban az ország déli sávjában, a Duna és az Ipoly mentén él sűrűbben, míg északabbra haladva a magyar jelenlét fokozatosan ritkul. A városok között több olyan is van, ahol a magyar nemzetiségűek aránya még mindig meghaladja az 50 százalékot – ezek a települések ma is a felvidéki magyarság legfontosabb bázisai.
Listánk azokat a városokat gyűjti össze, ahol a legnagyobb a magyar lakosság aránya, és ahol a magyar nyelv is gyakran hallható az utcákon, a boltokban vagy a helyi rendezvényeken.
- Komárom – 17 696 magyar lakos
- Dunaszerdahely – 17 156
- Pozsony – 11 167
- Érsekújvár – 8 101
- Gúta – 7839
- Rimaszombat – 6 832
- Somorja – 6 752
- Nagymegyer – 6 624
- Párkány – 6 299
- Fülek – 6 256
- Kassa – 5 636
- Királyhelmec – 5 401
- Nagykapos – 4 662
- Bős – 4 217
- Galánta – 4 172
- Ipolyság – 4 162
- Tornalja – 4 067
- Nádszeg – 3 308
- Rozsnyó – 3 298
- Ekecs – 3 170
