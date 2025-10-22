Mutatjuk a 20 legmagyarabb települést Szlovákiában, a harmadik a legmeglepőbb

A 2021-es népszámlálás adatai jól kirajzolják, hol találhatók Szlovákia magyar közösségének központjai. A számok alapján a magyar lakosság elsősorban az ország déli sávjában, a Duna és az Ipoly mentén él sűrűbben, míg északabbra haladva a magyar jelenlét fokozatosan ritkul. A városok között több olyan is van, ahol a magyar nemzetiségűek aránya még mindig meghaladja az 50 százalékot – ezek a települések ma is a felvidéki magyarság legfontosabb bázisai.

Listánk azokat a városokat gyűjti össze, ahol a legnagyobb a magyar lakosság aránya, és ahol a magyar nyelv is gyakran hallható az utcákon, a boltokban vagy a helyi rendezvényeken.