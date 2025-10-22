Közélet

Mutatjuk a 20 legmagyarabb települést Szlovákiában, a harmadik a legmeglepőbb

A komáromi Klapka tér (Somogyi Tibor felvétele)

Koleszár Linda
A legutóbbi népszámlálási adatok alapján Szlovákiában mintegy 460 ezer ember vallotta magát magyar nemzetiségűnek, ami az ország lakosságának körülbelül 8%-át jelenti. Most megmutatjuk, hogy mely szlovákiai településeken él a legtöbb magyar.

A 2021-es népszámlálás adatai jól kirajzolják, hol találhatók Szlovákia magyar közösségének központjai. A számok alapján a magyar lakosság elsősorban az ország déli sávjában, a Duna és az Ipoly mentén él sűrűbben, míg északabbra haladva a magyar jelenlét fokozatosan ritkul. A városok között több olyan is van, ahol a magyar nemzetiségűek aránya még mindig meghaladja az 50 százalékot – ezek a települések ma is a felvidéki magyarság legfontosabb bázisai.

Listánk azokat a városokat gyűjti össze, ahol a legnagyobb a magyar lakosság aránya, és ahol a magyar nyelv is gyakran hallható az utcákon, a boltokban vagy a helyi rendezvényeken.

A 20 legmagyarabb szlovákiai település:
  1. Komárom 17 696 magyar lakos
  2. Dunaszerdahely – 17 156
  3. Pozsony – 11 167
  4. Érsekújvár – 8 101
  5. Gúta – 7839
  6. Rimaszombat – 6 832
  7. Somorja – 6 752
  8. Nagymegyer – 6 624
  9. Párkány – 6 299
  10. Fülek – 6 256
  11. Kassa – 5 636
  12. Királyhelmec – 5 401
  13. Nagykapos – 4 662
  14. Bős – 4 217
  15. Galánta  – 4 172
  16. Ipolyság – 4 162
  17. Tornalja – 4 067
  18. Nádszeg – 3 308
  19. Rozsnyó – 3 298
  20. Ekecs – 3 170
