Muránsky tiltakozott amiatt, hogy Rakušan részt vett a pozsonyi tüntetésen

„A belügyminiszter magánszemélyként utazott Pozsonyba. Ezt ma elmagyarázta a szlovák nagykövetnek Radek Pech, a külügyminisztérium európai szekciójának vezetője” – mondta Drake.

Azzal, hogy Rakušan részt vett a szlovák ellenzéki pártok által szervezett tüntetésen, Juraj Blanár belügyminiszter szerint beavatkozott Szlovákia belügyeibe, és belerángatta Szlovákiát a cseh választási kampányba.

Rakušan tagadja ezt, és ismételten kijelentette, hogy magánemberként vett részt a tüntetésen. Leszögezte, hogy semmilyen módon nem avatkozott be a szlovák belpolitikába. A szlovák külügyminisztérium által megfogalmazott kritika után a miniszter az X közösségi hálón közzétett egy videót, amelyen az látható, hogy Andrej Babiš, az ANO mozgalom elnöke a 2023-as parlamenti választás előtt arról beszél, milyen veszélyes megválasztani a Progresszív Szlovákia mozgalmat, illetve az, hogy Miloš Zeman volt cseh államfő támogatását fejezi ki a Smernek, továbbá egy pozsonyi tüntetésen készült felvételt is közzétett, amelyben Zeman azt mondja, azért jött, hogy kifejezze támogatását Szlovákia Európa-párti irányultsága mellett. A videóhoz az írta: „Néhány szlovák politikus kritizálta, hogy tegnap Pozsonyba látogattam. Nekik azt válaszolom: Nem minden támogatás egyforma".

Blanár szerint Rakušan politikai céllal érkezett a tüntetésre, amit szerinte azzal a kijelentésével is megerősített, hogy „Szlovákia európai irányultságát akarja támogatni”. Szerinte ezt az ügyet az ellenzéki pártok régóta szándékosan a jelenlegi kormánnyal szemben használják ki. „Az ilyen magatartás nem járul hozzá Csehország és Szlovákia konstruktív párbeszédéhez, sőt, szerintem ezt az ügyet kihasználják a csehországi választási kampányban” – fogalmazott Blanár a közösségi hálón.