Módosítják a Tátrai Nemzeti Park zonációs javaslatát, miután az ügyészség törvénytelennek minősítette azt

A módosított tervezet már tartalmazni fogja a hiányzó kezelési programot, valamint a helyreállítási tervből és az idén februárban elfogadott siketfajd-mentési programból fakadó további intézkedéseket is – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Nina Obžutová, a TANAP szóvivője.

Az Eperjesi Kerületi Ügyészség korábban a hiányosságok miatt törvénytelennek minősítette a zonációs javaslatot.

Az ügyészséghez május végén nyújtott be panaszt a My sme les (Mi vagyunk az erdő) kezdeményezés. A zonációs javaslat törvénytelenségére hivatkozva panasszal élt a Demokrati párt is.