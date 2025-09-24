Közélet

Minden ötödik pár érintett – mit vállal át a biztosító a petesejtek fagyasztásából?

meddőség
Shutterstock-felvétel
ÚJ SZÓ ONLINE
ÚJ SZÓ ONLINE

Szlovákiában egyre több pár szembesül a meddőség problémájával, a statisztikák szerint minden ötödik kapcsolatban gondot okoz a gyermekvállalás.

Galéria
Az Union egészségbiztosító adatai alapján a mesterséges megtermékenyítésen áteső nők száma az elmúlt tíz évben megduplázódott, és egyre többen választják a petesejtek lefagyasztását is. Ez a beavatkozás sokszor nem luxus, hanem az egyetlen esély arra, hogy valaki a jövőben családot alapíthasson.
Az Union évente három mesterséges megtermékenyítési ciklust térít teljes mértékben, a petesejt-fagyasztás költségeiből pedig 500 eurót vállal át, ami a teljes árnak általában csak kisebb hányada. Egyetlen beavatkozás ugyanis több ezer euróba kerülhet, így sok nő számára még mindig komoly anyagi áldozatot jelent. „Mindannyian ismerünk valakit, aki meddőséggel küzd, de ez nem csak egyéni probléma, hanem társadalmi ügy is” – mondta Ingrid Dúbravová, a biztosító orvosa.
Az okok megoszlanak, a férfiak és a nők egyaránt teszik ki a terméketlenségi esetek nagyjából felét. Gyakori tévhit, hogy csak az idősebb korban próbálkozó nőket érinti, holott sokan már a húszas éveik közepén szembesülnek vele. Az Union adatai szerint a páciensek átlagosan 26 évesen kezdenek orvosi segítséget keresni, és a legtöbben 31 évesen vágnak bele a kezelésekbe.
a
+1fotó
meddőség
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?