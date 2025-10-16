Naponta 2-3 nő belehal – mégis kevesen járnak szűrésre

Az Általános Egészségbiztosító (VšZP) aggasztó adatokat tett közzé októberben. Az egészségbiztosító nyilvántartásában csaknem 35 ezer női onkológiai megbetegedés szerepel – ideértve a női nemi szervek rosszindulatú daganatait és a mellrákot is. Az egész populációra vetítve több tízezer szlovák nő küzd daganatos betegséggel. Ennek ellenére megdöbbentő, hogy a nők csaknem kétharmada nem jár el megelőző nőgyógyászati vizsgálatokra.

„Az VšZP mint Szlovákia legnagyobb egészségbiztosítója, csaknem 1,4 millió nő számára biztosít ellátást. A megelőzés területén vezető szerepet betöltő intézményként fontosnak tartjuk hangsúlyozni annak jelentőségét.

A nők gyakran a mindennapi kötelezettségeik miatt nem fordítanak elegendő figyelmet a saját egészségükre”

– mondta Denisa Slivková, a VšZP igazgatótanácsának tagja.

Mellrák – a „csendes gyilkos”

A VšZP statisztikái megerősítik a globális trendet. 2024-ben több mint 25 000 nő kapott mellrák miatti ellátást a biztosítón keresztül, az 1,4 millió biztosított közül. Ez megfelel a világstatisztikáknak, melyek szerint minden nyolcadik nőt érint a mellrák.

Szlovákiában összesen kb. 30 000 nő él ezzel a betegséggel, és évente 900–1000 nő hal bele – vagyis naponta csaknem három nő.

„Tavaly több mint 430 000 meghívót küldtünk ki szűrővizsgálatokra, ebből 57 000-et mellrákszűrésre. A szűrésen mindössze 2 000 nő vett részt, és minden 18. nőnél rendellenes leletet találtunk. Bár a részvétel lehetne magasabb, minden egyes szám mögött egy megmentett élet áll” – hangsúlyozta Matúš Jurových, a VšZP igazgatótanácsának elnöke és vezérigazgatója.

Méhnyakrák – a fiatal nőket is érinti

Míg a mellrák főként az idősebb nőknél fordul elő, a méhnyakrák már a húszas–harmincas éveikben járó nőknél is megjelenik. A VšZP több mint 2 000 ilyen diagnózissal rendelkező női biztosítottat tart nyilván.

A méhnyakrák-szűrésen több mint 20 000 nő vett részt, és minden 44. esetben találtak rendellenességet.

„A méhnyakrák megelőzhető, és időben felfedezve sikeresen kezelhető betegség. A kulcs a rendszeres megelőző nőgyógyászati vizsgálat, a szűrés és az HPV elleni oltás. Egy méhnyakkenet-vizsgálat vagy oltás csak néhány percet vesz igénybe, de életet menthet” – tette hozzá Slivková.

Mit tehetünk a megelőzésért?

A szlovákiai egészségbiztosítók közül a VšZP több olyan lépést is bevezetett, amelyek a nők korai diagnosztikáját és megelőzését segítik. A mammográfiás szűrés például már 45 éves kortól elérhető, ami lehetőséget ad a veszélyeztetett korosztály korábbi bevonására.

Emellett a biztosító a „Egészségpénztárca” (Peňaženka zdravia) programon keresztül támogatja az HPV elleni védőoltást is, amely kulcsszerepet játszik a méhnyakrák megelőzésében.

A 9–14 évesek számára az oltás teljes mértékben ingyenes, a 15–25 évesek pedig részleges támogatást kaphatnak rá.

A nőgyógyászati megelőző vizsgálatokhoz is szélesebb hozzáférést biztosítanak: a citológiai vizsgálat már 18 éves kortól elérhető, és egyre többen élnek a modern, megbízhatóbb LBC-teszt lehetőségével is.

Újdonságként megjelentek az otthon elvégezhető önmintavételes tesztek, például a BRCA 1/2 genetikai vizsgálat, amely a mell- és petefészekrák öröklött kockázatát tárja fel. Az ilyen kezdeményezések célja, hogy a nők egyszerűbben, kényelmesebben és időben gondoskodhassanak saját egészségükről.

Október: a mellrák-megelőzés hónapja

Október a mellrák-megelőzés hónapja, amely felhívja a figyelmet a nők egészségének átfogó védelmére. Bár a hónap hamarosan véget ér, fontos, hogy egész évben figyeljünk az egészségünkre. A megelőzés nemcsak az egészségügyi intézmények feladata, hanem közös felelősség, amelyben a nők aktív szerepe is nélkülözhetetlen.