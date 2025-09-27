Közélet

Miközben a lakosságot megszorításokkal sanyargatják, az állam luxusvillát vásárolt magának

TASR-felvétel
Még azt sem tudni, hogy ki költözik oda.

Egy, a pozsonyi vár melleti területen újonnan felhúzott luxusvillát vásárolt a belügyminisztérium 2,5 millió euróért. Az épület a „lex merénylet” nevű törvényhez kötődik, amely előírja az államnak, hogy biztosítson megfelelő lakhatást a legmagasabb rangú alkotmányos tisztségviselők számára, ám az még nem tisztázott, hogy pontosan ki költözik majd oda.

Az ingatlan elhelyezkedése igen előnyös: közvetlen közelében van a parlament és a vár, ez az egyik legértékesebb zóna az országban az ingatlanárakat tekintve.

Matúš Šutaj-Ěstok (Hlas) belügyminiszter azt mondta, hogy a luxusvilla vásárlása „befektetés a jövőbe”, mert a városi ingatlanárak folyamatosan emelkednek, emellett hangsúlyozta, hogy az épületet nem adják el, az állam tulajdonában marad.

Az ellenzék hevesen bírálta az ügyet. Egyes képviselők arra hívták fel a figyelmet, hogy a konszolidáció és a megszorítások idején az ilyen jellegű kiadások nem állnak összhangban a kormány takarékossági ígéreteivel. Felvetik azt is, hogy ha léteznek már állami tulajdonban lévő ingatlanok ilyen célra, miért vásárolnak újat.

(refresher)

