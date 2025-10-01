Migaľ: Pellegrini meg akarja buktatni a kormányt

Komoly orvosi beavatkozáson esett át a nyáron Samuel Migaľ befektetési és régiófejlsztési miniszter, júliusban szívműtéten esett át, amely után szükség volt még egy életmentő műtétre. „Köszönöm az orvosoknak a kiváló munkát, megmentették az életemet” – jelentette ki a miniszter. A kórházi kezelésének vége előtt néhány nappal azonban olyan híreket kapott, hogy állítólag befejezi a munkáját a minisztériumban. „Már neveket is hallottam, mintha a Hlasban keresnék az utódomat” – jelentette ki Migal. Olyan híreket is kapott, hogy a köztársasági elnök megbuktatná a kormányt.

„Az USA-ból való visszatérése után Peter Pellegrini meg akarja buktatni Robert Fico kormányát, és hivatalnokkormányt akar kinevezni”

– tájékoztatott mai sajtótájékoztatóján a hozzá eljutott információkról Migaľ. Pellegrini szeptember elején járt az USA-ban, az ENSZ éves közgyűlésén vett részt New Yorkban.

A kormánybuktatás központjába szerinte éppen az ő minisztériumát állították volna, hogy betegségére hivatkozva „eltakarítsák az útból”. Migaľ ezután a hlasos minisztériumokat vádolta: a szociális ügyi, az egészségügyi és a belügyminisztériumot, amelyek szerinte nem látják el a feladataikat. Szerinte a terv egyszerű: nyomás alá helyezni Ficót, hogy váltsa le Migaľt, és ezzel elindítani a kormány bukását, majd elérni egy hivatalnokkormány kinevezését. „Az én pozícióm nem lesz a kormány bukásának oka, nem teszem kockára Szlovákia jövőjét” – jelentette ki a miniszter. Örülne, ha hlasos kollégái felhagynának az ármánykodással. Azt azonban nem árulta el, hogy ezek a hírek honnét terjednek, kitől jutottak el hozzá.

„Vannak talán más felvételek, más információk is, amelyek a kormány bukását célozzák. De erről kérdezzék az elnöki palotát”

– mondta a miniszter. Szerinte a kormány megbuktatásának célja, hogy Peter Pellegrini és az elnöki palota nagyobb befolyást szerezzen a hazai politikai élet irányítására. Migaľ erről nem beszélt Robert Ficóval, de szerinte a kormányfő is ismeri ezeket az információkat.

Samuel Migaľ tavaly távozott a Hlasból, a párt ki is zárta őt, majd elérte, hogy Robert Fico kérje kinevezését a befektetési és régiófejlesztési minisztérium élére. Ezt azért tudta elérni, mert az ő és társai szavazata nélkül a kormánykoalíció elveszítette volna többségét a parlamentben. Azt a miniszter is elismerte, hogy nagyon rossz a viszonya a hlasos miniszterekkel, a Hlasból pedig Peter Pellegrini javaslatára zárték ki.

Megkérdeztük Peter Pellegrini véleményét is Samuel Migaľ kijelentéseivel kapcsolatban, amint választ kapunk, bővítjük hírünket.