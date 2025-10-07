Migaľ a katasztrofális slovensko.sk alapos modernizációját ígéri

A tárcavezető szerint az új megoldások alkalmazása után lehetővé válik az állami ügyintézés a mobiltelefonokról is, méghozzá anélkül, hogy bármilyen kártyaolvasóra, vagy összetett telepítési műveletre lenne szüség.

Migaľ úgy látja, hogy a több kulcsfontosságú elektronikus szolgáltatást nyújtó slovensko.sk weboldal jelenleg katasztrofális állapotban van, az idén már 26 kritikus rendszerkiesést regisztráltak az üzemeltetés során – melyek közül több hosszabb időre is elhúzódott. A miniszter szerint megismétlődhet, hogy a kataszteri portálhoz hasonlóan ez a felület is összeomlik és azonnali beavatkozásra van szükség.

Migaľ rámutatott, az oldalon folytatott beavatkozások során akadályt jelent, hogy az ország nem rendelkezik az alkalmazás forráskódjával. Az új portáltól azt válja, hogy olcsóbb és kevesebb karbantartást igénylő megoldásként szolgál majd mint a jelenlegi portál.

A miniszter szerint az új portál fejlesztése, valamint a digitális megoldások bebiztosítása transzparens közbeszerzési eljáráson zajlik és a Progresszív Szlovákiát vádolta meg azzal, hogy hozzá kötődő vállalatoknak szervezné ki az elektronikus feladatokat.