Michelko támogatja a mandátum meghosszabbítását, Grendel szerint Fico húzná az időt

Előzmények

Ahogyan arról korábban beszámoltunk Robert Fico miniszterelnök és Tibor Gašpar, a parlament alelnöke (mindketten Smer) a választás kapcsán érdekes javaslatokat tettek. Míg a kormányfő a helyhatósági választást halasztaná el egy évvel, addig Gašpar a kormány mandátumának meghosszabbítását vetette fel.

A miniszterelnök a javaslatát a Smer hétvégi munkakongresszusán azzal magyarázta, hogy az ország számára az uniós pályázatok megvalósítása terén jelentős előnnyel járna, ha a jövő októberre tervezett, helyhatósági választást egy évvel később, a parlamenti választás után bonyolítanák le. Fico szerint azért is praktikus lenne a választás eltolása, mert a szavazók a parlamenti választás eredményének ismeretében dönthetnének.

Tibor Gašpar, a Smer házelnök-helyettese Fico kijelentései után azt javasolta, hogy ne csak az önkormányzati, hanem a parlamenti ciklust is hosszabbítsák meg öt évre, ezzel pénzt takarítva meg és több időt adva a kormánynak a tervei megvalósítására. Ugyanakkor elismerte, hogy a kormánykoalíciónak nincs meg az ehhez szükséges alkotmányos többsége, és az ellenzék sem támogatná a javaslatot, így a téma idén várhatóan nem kerül napirendre.

Fico és Gašpar a választások elhalasztásával elterelnék a figyelmet a megszorításokról és időt nyernének a népszerűségük javítására. Azonban ez alkotmányos aggályokat vet fel, mert Szlovákiában még sosem hosszabbították meg önkényesen a képviselők mandátumát.

Ahhoz, hogy a választási ciklus idejét megváltoztassák, legalább 90 szavazatra lenne szükség.