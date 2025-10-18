Michelko nem lát esély a választási időszak kitolására
Michelko támogatja a mandátum meghosszabbítását, Grendel szerint Fico húzná az időt
Az STVR Sobotné dialógy című politikai vitaműsorának e heti vendégei Roman Michelko (SNS) és Grendel Gábor (Szlovákia Mozgalom–Za ľudí ) voltak. A beszélgetés egyik fő témája a parlamenti mandátumok esetleges meghosszabbítása volt, amelyről a két politikus meglehetősen eltérő véleményt fogalmazott meg. Michelko támogatja az ötletet, míg Grendel szerint Robert Fico miniszterelnök csupán fél a közelgő választási vereségtől.
A Smer javaslatát a Sobotné dialógy című műsorban Roman Michelko (SNS) és Grendel Gábor (Szlovákia Mozgalom–Za ľudí) is kommentálták.
Michelko hangsúlyozta, hogy az SNS az elsők között javasolta a választási ciklus meghosszabbítását, hozzátette azonban, hogy ők hatéves időszakot javasoltak. Ennek ellenére támogatnák az ötéves mandátumi időszakot is. Szerinte a KDH is támogatná a javaslatot. Az SNS-es képviselő hangsúlyozta azonban, hogy jelenleg nem lesz meg az alkotmányos többség választások elhalasztásához.
Grendel a téma kapcsán úgy nyilatkozott, hogy a miniszterelnök azért javasolta a hosszabbítást, hogy az önkormányzati választást a parlamenti választás utánra halasszák. Úgy gondolja, hogy a Smer számára vereség fenyeget az önkormányzati választáson és ezzel a párt is tisztában van – ezért szeretné azokat későbbre tolni.
Előzmények
Ahogyan arról korábban beszámoltunk Robert Fico miniszterelnök és Tibor Gašpar, a parlament alelnöke (mindketten Smer) a választás kapcsán érdekes javaslatokat tettek. Míg a kormányfő a helyhatósági választást halasztaná el egy évvel, addig Gašpar a kormány mandátumának meghosszabbítását vetette fel.
A miniszterelnök a javaslatát a Smer hétvégi munkakongresszusán azzal magyarázta, hogy az ország számára az uniós pályázatok megvalósítása terén jelentős előnnyel járna, ha a jövő októberre tervezett, helyhatósági választást egy évvel később, a parlamenti választás után bonyolítanák le. Fico szerint azért is praktikus lenne a választás eltolása, mert a szavazók a parlamenti választás eredményének ismeretében dönthetnének.
Tibor Gašpar, a Smer házelnök-helyettese Fico kijelentései után azt javasolta, hogy ne csak az önkormányzati, hanem a parlamenti ciklust is hosszabbítsák meg öt évre, ezzel pénzt takarítva meg és több időt adva a kormánynak a tervei megvalósítására. Ugyanakkor elismerte, hogy a kormánykoalíciónak nincs meg az ehhez szükséges alkotmányos többsége, és az ellenzék sem támogatná a javaslatot, így a téma idén várhatóan nem kerül napirendre.
Fico és Gašpar a választások elhalasztásával elterelnék a figyelmet a megszorításokról és időt nyernének a népszerűségük javítására. Azonban ez alkotmányos aggályokat vet fel, mert Szlovákiában még sosem hosszabbították meg önkényesen a képviselők mandátumát.
Ahhoz, hogy a választási ciklus idejét megváltoztassák, legalább 90 szavazatra lenne szükség.
