Az oktatási miniszter találkozott a Szlovák Püspöki Konferencia képviselőivel, a kassai egyházi iskolák kiválasztott igazgatóival, valamint a római katolikus és görögkatolikus egyházmegyei iskolahivatalok képviselőivel
Mi lesz az egyházi iskolákkal? – Drucker püspökökkel is tárgyalt
Tomáš Drucker oktatási miniszter találkozott a Szlovák Püspöki Konferencia képviselőivel, a kassai egyházi iskolák kiválasztott igazgatóival, valamint a római katolikus és görögkatolikus egyházmegyei iskolahivatalok képviselőivel. A találkozón részt vett a szepesi egyházmegye püspöke, František Trstenský is. A felek az oktatási reform által javasolt módosításokról és azok gyakorlati hatásairól tárgyaltak, illetve szó volt a regionális oktatás kihívásairól is.
Megosztóan reagáltak az érintettek az oktatási tárca júniusban benyújtott javaslatára, mely szerint azok a magán- és egyházi iskolák kevesebb állami támogatást kapnak majd, amelyek tandíjat szednek és válogatnak a gyerekek közül. Az oktatási tárca 2027 szeptemberétől vezetné be az új reformot, amelyről Drucker a héten néhány egyházi képviselővel és az egyházi iskolák kiválasztott igazgatóival tárgyalt.
Az oktatási minisztérium tájékoztatása szerint a javaslatból egyértelműen kitűnik, hogy a reform nem szünteti meg és nem gyengíti az egyházi iskolákat, hanem éppen hogy garantálja identitásukat, stabil finanszírozásukat. Drucker arról is beszámolt, hogyan fognak kinézni a változások a gyakorlatban. A minisztérium szerint a fő cél, hogy minden Szlovákiában élő gyermeknek garantált helye legyen a lakóhelyéhez közeli tanintézményekben, és hogy ezek a diákok ingyenes oktatásban részesüljenek. A megbeszéléseken több jogszabályi javaslat is tisztázódott.
A minisztérium közlése alapján
az egyházi iskolák továbbra sem kötelesek felvenni olyan gyermekeket, akik nem szeretnének vallási szellemben tanulni.
A szülő a beiratkozáskor kötelezettséget ír alá, hogy tiszteletben tartja az iskola értékeit (pl. hittanórák, részvétel az istentiszteleteken, közös imádságok, keresztény hit szerinti nevelés). Senki sem kényszerítheti az egyházi iskolákat, hogy olyan tanulót vegyenek fel, aki ezeket az értékeket elutasítja. Amennyiben egy egyházi intézményben tanuló diák szembe menne az iskola értékeivel, akkor az iskola jogosult lesz megszüntetni a tanuló oktatását.
Drucker továbbá kiemelte, hogy
az egyházi iskolák finanszírozása nem változik.
Amennyiben ezek az intézmények csatlakoznak a körzethez, új beruházási lehetőségeket kapnak. Az oktatási minisztérium ugyanakkor nem kötelezi az egyházi és magániskolákat, hogy csatlakozzanak az iskolai körzetekhez, számukra ez csupán egy lehetőség. Ha az egyházi iskola nem csatlakozik, továbbra is teljes finanszírozást kap.
Az oktatási minisztérium hangsúlyozza, hogy az egyházi és magániskolák fenntartói továbbra is teljes joggal nevezhetik ki és hívhatják vissza saját igazgatóikat.
A Szlovák Püspöki Konferencia elnöke és a szepesi egyházmegye püspöke, František Trstenský is pozitívan értékelték a találkozót.
„Mint a szepesi egyházmegye püspöke örömmel hallottam a világos biztosítékot, hogy az egyházi iskolák egyháziak maradnak, teljes identitás- és autonómiagaranciával. Számunkra az egyházi iskolák olyan tereket jelentenek, ahol a hitben való nevelés összekapcsolódik az oktatással, és ez gazdagítja az egész társadalmat. Ezért nagyra értékelem, hogy olyan megoldást keresnek, amely tiszteletben tartja az iskolák jellegét, igazságos feltételeket biztosít, és stabilitást hoz számukra”
– mondta a találkozó után a püspök.
Az oktatási miniszter is hasonlóképp nyilatkozott a találkozóról: „Nagyra értékelem ezeket a konstruktív és ösztönző megbeszéléseket, amelyek megerősítették, hogy éppen a párbeszéd és a kölcsönös meghallgatás képes eloszlatni sok félelmet a változásokkal kapcsolatban.”
