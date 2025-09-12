Mi lesz az egyházi iskolákkal? – Drucker püspökökkel is tárgyalt

Megosztóan reagáltak az érintettek az oktatási tárca júniusban benyújtott javaslatára, mely szerint azok a magán- és egyházi iskolák kevesebb állami támogatást kapnak majd, amelyek tandíjat szednek és válogatnak a gyerekek közül. Az oktatási tárca 2027 szeptemberétől vezetné be az új reformot, amelyről Drucker a héten néhány egyházi képviselővel és az egyházi iskolák kiválasztott igazgatóival tárgyalt.

Az oktatási minisztérium tájékoztatása szerint a javaslatból egyértelműen kitűnik, hogy a reform nem szünteti meg és nem gyengíti az egyházi iskolákat, hanem éppen hogy garantálja identitásukat, stabil finanszírozásukat. Drucker arról is beszámolt, hogyan fognak kinézni a változások a gyakorlatban. A minisztérium szerint a fő cél, hogy minden Szlovákiában élő gyermeknek garantált helye legyen a lakóhelyéhez közeli tanintézményekben, és hogy ezek a diákok ingyenes oktatásban részesüljenek. A megbeszéléseken több jogszabályi javaslat is tisztázódott.

A minisztérium közlése alapján

az egyházi iskolák továbbra sem kötelesek felvenni olyan gyermekeket, akik nem szeretnének vallási szellemben tanulni.

A szülő a beiratkozáskor kötelezettséget ír alá, hogy tiszteletben tartja az iskola értékeit (pl. hittanórák, részvétel az istentiszteleteken, közös imádságok, keresztény hit szerinti nevelés). Senki sem kényszerítheti az egyházi iskolákat, hogy olyan tanulót vegyenek fel, aki ezeket az értékeket elutasítja. Amennyiben egy egyházi intézményben tanuló diák szembe menne az iskola értékeivel, akkor az iskola jogosult lesz megszüntetni a tanuló oktatását.

Drucker továbbá kiemelte, hogy

az egyházi iskolák finanszírozása nem változik.

Amennyiben ezek az intézmények csatlakoznak a körzethez, új beruházási lehetőségeket kapnak. Az oktatási minisztérium ugyanakkor nem kötelezi az egyházi és magániskolákat, hogy csatlakozzanak az iskolai körzetekhez, számukra ez csupán egy lehetőség. Ha az egyházi iskola nem csatlakozik, továbbra is teljes finanszírozást kap.

Az oktatási minisztérium hangsúlyozza, hogy az egyházi és magániskolák fenntartói továbbra is teljes joggal nevezhetik ki és hívhatják vissza saját igazgatóikat.