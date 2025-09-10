„Messzemenő következményekkel járhat” – Fico súlyosnak tartja a lengyel légteret megsértő orosz drónok ügyét

Fico hangsúlyozta: Szlovákia szolidaritást vállal Lengyelországgal, és kész együttműködni a vizsgálatban. Ugyanakkor visszautasította, hogy politikai provokációk vagy – ahogy fogalmazott – „szlovákellenes médiumok” befolyásolják. Mint mondta, kizárólag hiteles forrásokra támaszkodik, és álláspontját szükség esetén a nemzetközi jog szellemében módosítja.

A miniszterelnök a korábbi kormány döntését bírálta az Ukrajnának átadott katonai technika ügyében, amelyet „katonai szabotázsnak” nevezett. Úgy véli, a lengyel reakció most egyértelműen rávilágít e lépés következményeire.

Amint arról korábban beszámoltunk, szerda hajnalban, az Ukrajnát ért orosz dróntámadások idején, több drón megsértette Lengyelország légterét. Az egyik drón darabjai megrongáltak egy lakóház tetejét a Lublini vajdaságban fekvő Wyryki községben, egy másik roncsot pedig Czosnówkában találtak meg. Donald Tusk lengyel kormányfő közlése szerint a mostani az első eset, hogy NATO-tagállam területén lelőttek orosz drónokat. Hozzátette: minden lengyel biztonsági protokoll megfelelően működött.

Kaliňák: indokolt a NATO négyes cikkelyének alkalmazása

Fico mellett Robert Kaliňák (Smer) védelmi miniszter is kommentálta az ukrajnai fejleményeket. A politikus elmondása szerint az, hogy Lengyelország a négyes cikkely élesítését kérte, indokolt – eszerint a tagállamoknak tanácskozniuk kell egymással, mivel veszély fenyegeti az egyikük területi biztonságát és függetlenségét. A tárcavezetőnek nincsenek információi arról, hogy baleset vagy célzott támadás történt, de a szándékosság esetén nem zárja ki az utóbbi lehetőséget sem.

„Fontos, hogy pontosan megállapítsuk, milyen incidensről is van szó, mi volt a célja. Vajon Lengyelország volt a cél, vagy egyszerűen nem tudták irányítani a drónokat, esetleg az elektronikus hadviselés következménye. A lengyel fél elegendő információt tud erről szerezni és tájékoztat minket”

– jegyezte meg a tárcavezető, aki szerint Szlovákia légtere sértetlen maradt a berepülés idején. Kaliňák a történtekkel kapcsolatban rámutatott, hogy légvédelmi eszközök híján az ország nem is tudott volna reagálni a drónokra, amit a védőrendszereket elajándékozó Jaroslav Naď volt védelmi miniszter hibájának tulajdonít.