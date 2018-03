Mesežnikov: Ez volt a Híd egyetlen esélye

Grigorij Mesežnikov politikai elemző szerint a Hídra nézve pusztító hatása lett volna, ha Bugárék megpróbálják inkább megtartani a kormányt. Fico pedig nagy valószínűséggel marad a támadó stratégiánál, hiszen konfliktusos ember – és valószínű, a Hídnak is kijut majd a támadásokból.

Miért áldozta be az eddig érinthetetlen Kaliňákot Robert Fico?



Ez egy olyan követelés volt a Híd részéről, amivel egyszerűen már nem lehetett vitatkozni. Ha ezt a kérdést nem oldották volna meg, a Híddal való koalíció folytatása teljesen kizárt lett volna – aztán végül megmutatkozott, hogy ez nem volt elég, csak az elkerülhetetlen minimum. Fico egyébként maga is úgy értékelte, hogy Kaliňák helyzete tarthatatlan, főleg miután Vasiľ Špirko is előlépett, és belátta, hogy el kell engednie a minisztert.



Mi lehet ezek után Kaliňákkal?



Szerintem visszatér a parlamentbe, és képviselő lesz. A vizsgálat már tudomásom szerint elindult ellene abban az ügyben, ami miatt Špirko feljelentette. Kaliňák bizonyosan hosszú időn keresztül politikai viták tárgya lesz, távozásával nem ér véget annak a vizsgálata, mi volt a szerepe abban, ami az elmúlt években történt. Jelenlétét még sokáig érezni fogjuk.



Miért nem volt ön szerint elég a Hídnak Kaliňák feje?



Mert a történet folytatódott azután is, hogy Bugár elment szabadságra. Fico sorosozni kezdett, tízezrek mentek az utcára. Egyre nőtt a nyomás a Hídon. A döntés nem volt egyszerű, erősek voltak a koalíció megtartását szorgalmazó hangok, de azok, akiknek köszönhetően végül úgy döntött a Híd, ahogy, sokkal jobban megértették a helyzet komolyságát, és azt, hogy ez a döntés volt jobb a hosszú távú stratégia szempontjából. A kormányban maradás fatálisan rombolhatná a Hidat – és bár valahol érthető, hogy a régiós politikusok inkább maradtak volna, ez az álláspont mégis politikai rövidlátásról tesz tanúbizonyságot.



Ám a Hídat az elmúlt két hét is komolyan megviselhette, és nem biztos, hogy egy előrehozott választáson bekerülnének a parlamentbe.



A kormányban maradás sokkal nagyobb kárt okozott volna, a választóik nagyobb része fordult volna el tőlük. Ráadásul fenyegetett, hogy szétszakad a párt. Ez a lehetőség volt talán a legkevésbé problematikus az összes kínálkozó közül.



Az SNS eközben igyekezett mindenből kimaradni. Miért?



Danko oda fordul, ahol nagyobb előnyöket lát. Nem zárom ki teljesen, hogy végül nem fogják támogatni az előrehozott választásokat, és Ficóval maradnak. Ha ez így lesz, abban sok köszönet egyébként nem lesz számukra – tárcáik, melyekhez feltételezhetően üzleti érdekeik kötik őket, ugyan megmaradnának, de hosszú távon nem profitálnának a helyzetből. Ám Danko nem szeretne „kint rekedni”, és ha úgy tűnik majd az SNS számára, hogy alakul az alkotmányos többség az előrehozott választásokra, akkor csatlakozni fognak.



Milyen mozgástere van az ellenzéknek?



Ők következetesen az előrehozott választások mellett érvelnek, de a lehetőségeik csak addig terjednek, ameddig a parlamenti számaik. Azzal számolnak, hogy hétfőn sikerült bizalmatlanságot szavazni Ficónak – a parlamenti szavazással pedig tükröt tarthatnak az egész politikai osztály elé megmutatva, ki hol áll. Ha hétfőn nem bukik a kormány, Fico ezt úgy interpretálhatja, hogy még él irányába a bizalom, és nincs akadálya annak, hogy folytassa a kabinet. Azt azonban még nem tudjuk, mi történik majd a héten, mert sok minden változhat ebben a helyzetben.

Igor Matovič már az előrehozott választásokról beszél, és a parlamenten kívüli pártokat, a KDH-t és az MKP-t is az OĽaNO listájára hívja. Mire mehet ezzel?



Kizárt dolog, hogy a KDH ebbe belemenjen, Matovič rosszul méri fel a helyzetet. A KDH-t hét százalék felett mérik, nincs értelme egy másik párt listájára menniük. Szerintem az MKP-val kapcsolatban is téved. Az, hogy a választások után együttműködne velük, nem rossz gondolat, de egy standard politikai párt biztosan nem megy egy ilyen amorf mozgalom jelöltlistájára.



Az MKP hosszú távon 5 százalék alatt áll, és ha a Híd is kiesne a parlamentből, előfordulhat, hogy parlamenti képviselet nélkül marad a magyar kisebbség. Menyhárték tudnak profitálni a Híd helyzetéből, vagy a közeledés elképzelhetőbb?



Azt nem hiszem, hogy ez a helyzet közös pártot eredményezne, hiszen a Híd és az MKP viszonya nagyon rossz. Pont a rossz viszonyok miatt jelenleg annak sincs túl nagy valószínűsége – bár nem kizárt, – hogy a választások előtt együttműködnének valamilyen szinten. Pedig egy választási koalíció szinte bizonyosan 7 százalék fölé vinné őket, és csökkenne az elveszett szavazatok esélye. Ehhez azonban sok személyes akadályt kellene legyűrniük.



Mit várhatunk Ficótól a közeljövőben? El tud szakadni a sorosozástól és az erre fogékony réteg mobilizálásától?



Fico alkalmazkodni fog – ha a Smeren kívül mindenki az előrehozott választások mellett szavazna, minden bizonnyal ők sem fognak kimaradni. Megpróbálhatja a sorosozást is, de szerintem ez nem lesz túl produktív – a Smer preferenciái bizonyosan csökkenni fognak, és ha 20 százalék alá kerülnek, akkor belátják, hogy taktikájuk nem hatékony. Az viszont biztos, hogy támadni fognak – elsősorban az ellenzéket, és ha a Híd távozik, nekik is kijuthat majd a pofonokból. Fico konfliktuskereső ember, és ha úgy dönt, hogy előrehozott választásokba vezeti a Smert, ismét egy nagy populistát kapunk majd.