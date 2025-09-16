MESA10: Szlovákia sok adót beszed, de annál kevesebbet nyújt – kivéve a politikusoknak

Az intézet „Mit kapok az adóimért” projektje a második évébe lépett – és az első, tavaly szeptemberben megjelentetett elemzéshez hasonlóan a szakemberek most is több problémás jelenségre mutattak rá, amit az állam gazdálkodása és befektetései kapcsán tapasztalta.

Hol az autópálya?

Ján Marušinec, a MESA10 ügyvezető igazgatója a sajtótájékoztatón elmondta az elmúlt hónapokban arra keresték a választ, vajon megfelel-e a beszedett adók magasságának az állam által kínált közszolgáltatások mértéke. A kutatás keretén belül az elemzők a közlekedési infrastruktúra és az oktatás minőségét, valamint az állam által kínált szociális szolgáltatásokat egyaránt megvizsgálták.

Arra jutottak, hogy Szlovákia már most is rosszul áll, az adóemelések miatt pedig tovább ronthat a helyzetén a környező országokhoz képest. A MESA10 szerint bár a szlovákiai adók és járulékok mértéke magasabb, mint a szomszédos államok többségében, ez nem mutatkozik meg a közszolgálatatások minőségében.

Tomáš Meravý gazdasági elemző szerint a problémák gyökere a befejezetlen közlekedési hálózatban rejlik. „Míg a lengyelek és magyarok az autópályán el tudnak jutni az ország nyugati határából a keletibe, Szlovákiában ez Zsolnáról Rózsahegyre sem működik” – fejtette ki.

Nyugdíjak: drága is, kevés is

Az oktatás terén még rosszabb a helyzet, Szlovákia leszakadása minden évben növekedik a PISA-tesztek alapján és az egyetemek minősége is rosszabb, mint a környező országokban: a legjobb szlovák és cseh egyetem között például ötszáz pozíciónyi a különbség.

A MESA10 elemzőinek az sem tetszik, hogy a szociális kiadások növekedése ellenére a szegénységben élők statisztikai aránya is nő. Ezt a jelenséget annak tudják be, hogy az intézkedések nem célzottak, mindössze a választók megnyerésére alkalmasak. Az elemzés abszurdnak tartja, hogy a magas szociális kiadások és a tizenharmadik havi nyugdíj ellenére is régiós összevetésben a második legalacsonyabb a szlovákiai nyugdíjak mértéke.

Nem jobb a helyzet a bruttó átlagbérek terén sem: míg Szlovákiában átlagosan 1500 eurót keresnek havonta az alkalmazottak, ez Magyarországon 1700, Csehországban 1900, Lengyelországban pedig 2000 euró. Eközben az államfő havi 18 ezer eurót meghaladó fizetése még a francia elnökénél is magasabb, a képviselők a svéd és finn kollégáikkal összehasonlítható összeget keresnek, az átlagbér ötszörösét meghaladó jutalmak pedig uniós viszonylatban is csúcstartók. A miniszterelnöki fizetés a második legmagasabbnak számít az Unióban – Magyarország után.