Közélet

Csökken az egyéni vállalkozók anyagi terhe, januártól nem kell tranzakciós adót fizetniük

tranzakciós adó
TASR

A javaslatot az összes jelenlévő (128) képviselő támogatta

kacsinecz
Kacsinecz Krisztián

Elfogadta a parlament Adam Lučanský SNS-képviselő módosító javaslatát, melynek értelmében január 1-től már csak a jogi személyeknek kell fizetniük tranzakciós adót, vagyis az egyéni vállalkozók számára megszűnik ez az adónem. A javaslatot az összes jelenlévő (128) képviselő támogatta.

Az SNS eredetileg azt javasolta, hogy a tranzakciós adó fizetése alól az egyéni vállalkozók mellett mentesüljenek a százezer euró alatti forgalmú kis cégek is, a változás pedig már októbertől hatályba lépett volna, a pénzügyminisztérium azonban nem értett egyet a javaslattal.

A törvénymódosítás már a júniusi parlamenti ülésen is napirenden volt, rendkívüli ülés keretében vitatták volna meg, de a koalíciós képviselők végül az őszi ülésre halasztották a vitát. 

Szeptemberben tovább tárgyalt róla a koalíció, aminek az lett az eredménye, hogy kikerült a módosításból a 100 000 euró árbevétel alatti cégekre vonatkozó enyhítés. 

Ladislav Kamenický (Smer) pénzügyminiszter erről azt mondta, hogy a módosításnak ez a része uniós jogszabályokba ütközne. A miniszter elutasította, hogy a tranzakciós adó a vállalatok számára likvidáló hatású lenne, évente ugyanakkor mintegy 530 millió eurót terveznek beszedni a vállalkozóktól. 

Az ellenzék módosító javaslatai nem mentek át. Marián Viskupič (SaS) a tranzakciós adó teljes eltörlését szerette volna elérni, emellett az államnak vissza kellett volna térítenie az összeget mindazoknak, akik eddig fizették ezt az adót. 

Ingrid Kosová (PS) pedig azt javasolta, hogy a tranzakciós adó alóli mentességet terjesszék ki minden olyan iskolára és iskolai intézményre, amelyet közpénzből finanszíroznak, függetlenül a fenntartó jogi formájától, tehát abban az esetben is, ha a fenntartó egy üzleti társaság.

tranzakciós adó
egyéni vállalkozók
parlament
