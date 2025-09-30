Csökken az egyéni vállalkozók anyagi terhe, januártól nem kell tranzakciós adót fizetniük

Az SNS eredetileg azt javasolta, hogy a tranzakciós adó fizetése alól az egyéni vállalkozók mellett mentesüljenek a százezer euró alatti forgalmú kis cégek is, a változás pedig már októbertől hatályba lépett volna, a pénzügyminisztérium azonban nem értett egyet a javaslattal.

A törvénymódosítás már a júniusi parlamenti ülésen is napirenden volt, rendkívüli ülés keretében vitatták volna meg, de a koalíciós képviselők végül az őszi ülésre halasztották a vitát.

Szeptemberben tovább tárgyalt róla a koalíció, aminek az lett az eredménye, hogy kikerült a módosításból a 100 000 euró árbevétel alatti cégekre vonatkozó enyhítés.

Ladislav Kamenický (Smer) pénzügyminiszter erről azt mondta, hogy a módosításnak ez a része uniós jogszabályokba ütközne. A miniszter elutasította, hogy a tranzakciós adó a vállalatok számára likvidáló hatású lenne, évente ugyanakkor mintegy 530 millió eurót terveznek beszedni a vállalkozóktól.

Az ellenzék módosító javaslatai nem mentek át. Marián Viskupič (SaS) a tranzakciós adó teljes eltörlését szerette volna elérni, emellett az államnak vissza kellett volna térítenie az összeget mindazoknak, akik eddig fizették ezt az adót.

Ingrid Kosová (PS) pedig azt javasolta, hogy a tranzakciós adó alóli mentességet terjesszék ki minden olyan iskolára és iskolai intézményre, amelyet közpénzből finanszíroznak, függetlenül a fenntartó jogi formájától, tehát abban az esetben is, ha a fenntartó egy üzleti társaság.