Mennyi pénz a fegyverekre? – nem ért egyet a kormánykoalíció

A Hlas elnöke szerint fegyverekre nem költhetnek többet, ha mindenki takarékoskodik.

Tokár Géza
Matúš Šutaj Eštok (Hlas) belügyminiszter és pártelnök a Szencen tartott, kihelyezett kormányülés előtt beszélt a gazdasági konszolidációról szóló vita állásáról. A politikus szerint a védelmi kiadásokban nincs egyezség a pártok között.

A tárcavezető szerint a legtöbb minisztérium készen áll arra, hogy spóroljon, de nincs egyezség arról, hogy pontosan miként is osztják el az állami forrásokat. „Ha minden minisztériumról beszélünk, akkor nem történhet meg, hogy spórolunk az egészségügyön, az oktatáson, a szociális kiadásokon, miközben 150 millió euróval többet adunk a védelmi minisztériumnak a fegyverkezésre” – jelentette ki Šutaj Eštok.

A politikus szerint ezzel a hozzáállással a Hlas elnökeként is problémája van és ellenzi a védelmi kiadások növelését. A takarékoskodással ugyanakkor más minisztériumoknak is problémája akadt. Boris Susko (Smer), az igazságügyi tárca vezetője például arra hívta fel a figyelmet, hogy a tervezett kiadások 98 százaléka kötelezőnek számít és nem tudnak azokon spórolni, különleges intézkedésekre van szükségük.

Szlovákia jelenleg a védelmi kiadások kapcsán a bruttó nemzeti össztermék két százalékának elköltésére tett vállalást, de a NATO legújabb kötelezettségei alapján ezt fokozatosan öt százalékra kellene emelnie.

