Megújítaná az SaS az együttműködést a PS-szel, a KDH-val és a Demokratákkal

„Fico most megosztott bennünket, de ugyanúgy Fico fog ismét egyesíteni minket. Ezért szeretném leszögezni, hogy meg akarjuk újítani az együttműködést legközelebbi partnereinkkel – a Progresszív Szlovákiával, a KDH-val és a Demokratákkal. Nem nézzük tétlenül, mit művel a kormány és folytatjuk a jobboldali politikánkat, gazdaságpolitikánkat” – jelentette ki Gröhling. Hozzátette, az ellenzéknek fel kell hagynia a veszekedéssel, a KDH-nak pedig az alkotmánymódosítás kapcsán választ kell adniuk a szavazóknak és az ellenzéki pártoknak, „melyik oldalon akar állni és milyen politikát akar folytatni”. Az SaS együtt akar működni, a tüntetések szervezése során is.

Gröhling szerint muszáj folytatni a tiltakozásokat a „kormány arroganciája ellen”, és a tüntetések november 17-én fognak kicsúcsosodni. Jövő szerdán, október 8-án pedig a pozsonyi Sznf téren tart tüntetést az SaS, ahonnan átvonulnak a Szlovák Információs Szolgálat (SIS) székhelye elé.