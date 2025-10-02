Közélet

Megújítaná az SaS az együttműködést a PS-szel, a KDH-val és a Demokratákkal

Branislav Gröhling
TASR-felvétel
tasr
TASR

Megújítaná az SaS az együttműködést a PS-szel, a KDH-val és a parlamenten kívüli Demokratákkal – jelentette ki Branislav Gröhling, a párt elnöke. Emlékeztetett, hogy pártja hónapokkal ezelőtt javasolta egy közös dokumentum kidolgozását, amely a majdani közös kormány programnyilatkozatának alapját képezné.

„Fico most megosztott bennünket, de ugyanúgy Fico fog ismét egyesíteni minket. Ezért szeretném leszögezni, hogy meg akarjuk újítani az együttműködést legközelebbi partnereinkkel – a Progresszív Szlovákiával, a KDH-val és a Demokratákkal. Nem nézzük tétlenül, mit művel a kormány és folytatjuk a jobboldali politikánkat, gazdaságpolitikánkat” – jelentette ki Gröhling. Hozzátette, az ellenzéknek fel kell hagynia a veszekedéssel, a KDH-nak pedig az alkotmánymódosítás kapcsán választ kell adniuk a szavazóknak és az ellenzéki pártoknak, „melyik oldalon akar állni és milyen politikát akar folytatni”. Az SaS együtt akar működni, a tüntetések szervezése során is.

Gröhling szerint muszáj folytatni a tiltakozásokat a „kormány arroganciája ellen”, és a tüntetések november 17-én fognak kicsúcsosodni. Jövő szerdán, október 8-án pedig a pozsonyi Sznf téren tart tüntetést az SaS, ahonnan átvonulnak a Szlovák Információs Szolgálat (SIS) székhelye elé. 

Robert Fico
Smer
Peter Pellegrini
Matúš Šutaj Eštok
Hlas
Andrej Danko
SNS
Progresszív Szlovákia
Michal Šimečka
SaS
Branislav Gröhling
Szlovákia mozgalom
Igor Matovič
KDH
Milan Majerský
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?