Megszorító csomag: Ma újra tárgyalt a koalíció, eredmény nincs, a szakértői tárgyalások folytatódnak

A már szokásos rövid tájékoztatást küldte a kormányhivatal a koalíciós tanács újabb üléséről, amelyen a konszolidációs csomag részleteiről tárgyalnak.

„A koalíciós tanács ma felfüggesztette a tárgyalásokat, amelyek szakmai szinten folytatódnak az egyes minisztériumokkal”

– tájékoztatott a kormányhivatal.

Ladislav Kamenický (Smer) pénzügyminiszter mintegy 2 milliárd eurós megszorító csomagot készít elő, erre van szükség ahhoz, hogy a költségvetés hiánya a kívánt mértékben csökkenjen. A miniszter legutóbb e hét végére ígért eredményt, de még ez is kérdéses, pedig a koalíció már augusztusban szeretett volna megegyezni.