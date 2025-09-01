Ladislav Kamenický pénzügyminiszter kénytelen lesz meghúzni azt a határt, amely fölé már nem nőhetnek a Fico-kabinet szociális intézkedéseinek a költségei.
Megszorító csomag: Ma újra tárgyalt a koalíció, eredmény nincs, a szakértői tárgyalások folytatódnak
Ma délben újra tárgyaltak a koalíciós pártok képviselői a jövő évi megszorító csomagról, de eredmény nélkül.
A már szokásos rövid tájékoztatást küldte a kormányhivatal a koalíciós tanács újabb üléséről, amelyen a konszolidációs csomag részleteiről tárgyalnak.
„A koalíciós tanács ma felfüggesztette a tárgyalásokat, amelyek szakmai szinten folytatódnak az egyes minisztériumokkal”
– tájékoztatott a kormányhivatal.
Ladislav Kamenický (Smer) pénzügyminiszter mintegy 2 milliárd eurós megszorító csomagot készít elő, erre van szükség ahhoz, hogy a költségvetés hiánya a kívánt mértékben csökkenjen. A miniszter legutóbb e hét végére ígért eredményt, de még ez is kérdéses, pedig a koalíció már augusztusban szeretett volna megegyezni.
