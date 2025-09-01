Közélet

Megszorító csomag: Ma újra tárgyalt a koalíció, eredmény nincs, a szakértői tárgyalások folytatódnak

Kamenicky
TASR-felvétel

Ladislav Kamenický pénzügyminiszter kénytelen lesz meghúzni azt a határt, amely fölé már nem nőhetnek a Fico-kabinet szociális intézkedéseinek a költségei.

Lajos P. János
Lajos P. János
Pozsony |

Ma délben újra tárgyaltak a koalíciós pártok képviselői a jövő évi megszorító csomagról, de eredmény nélkül.  

A már szokásos rövid tájékoztatást küldte a kormányhivatal a koalíciós tanács újabb üléséről, amelyen a konszolidációs csomag részleteiről tárgyalnak. 

„A koalíciós tanács ma felfüggesztette a tárgyalásokat, amelyek szakmai szinten folytatódnak az egyes minisztériumokkal”

 – tájékoztatott a kormányhivatal. 

Ladislav Kamenický (Smer) pénzügyminiszter mintegy 2 milliárd eurós megszorító csomagot készít elő, erre van szükség ahhoz, hogy a költségvetés hiánya a kívánt mértékben csökkenjen. A miniszter legutóbb e hét végére ígért eredményt, de még ez is kérdéses, pedig a koalíció már augusztusban szeretett volna megegyezni. 

Hozzászólások

