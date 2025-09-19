Az Európai Bizottság következő költségvetési ciklusra vonatkozó javaslatában jelentősen csökkentené a mezőgazdaság támogatását, ami Richard Takáč (Smer) miniszter szerint az egész ágazat számára veszélyes lenne.
Takáč szerint megsemmisítő hatású a mezőgazdaságra az unió költségvetési javaslata
Hiába nő óriási mértékben az Európai Unió költségvetése a következő, vagyis a 2028-2034-es ciklusban, a mezőgazdaság sokkal kevesebbet kapna, mint a jelenlegiben, tájékoztatott Richard Takáč (Smer) mezőgazdasági miniszter. Az Európai Bizottság tegnap tájékoztatott a költségvetés legújabb változatáról. „Az unió teljes költségvetése hatalmas mértékben, a jelenlegi 1200 milliárd euróról 2000 milliárd euróra nőne, a mezőgazdasági támogatás mégis harmadával csökkenne” – tájékoztatott a miniszter a javaslatról. Durván visszaesne a Szlovákiának szánt mezőgazdasági támogatás is.
„A jelenlegi hétéves ciklusban a mezőgazdasági támogatás összege 4,6 milliárd euró, a következőben azonban ez csaknem egymilliárddal lenne kevesebb. Ez likvidáló hatású lenne az ágazatra”
– állítja a miniszter. Úgy véli, ez lehetetlenné teszi azt a célt, hogy az Unió önellátó legyen az élelmiszerek tekintetében.
Takáč kifogásolja azt is, hogy a területalapú támogatás mértéke nem emelkedik Szlovákia számára.
„Jelenleg a régi tagállamok támogatási szintjének a 82 százalékát kapják a gazdák, és ez a szint a következő ciklusban sem emelkedik”
– mondta a miniszter. Pedig szerinte a Bizottság korábban azt ígérte, hogy a támogatás mértéke fokozatosan kiegyenlítődik a régi és az új tagállamok között.
A miniszternek nem tetszik az sem, hogy a mezőgazdaság már nem önálló alapból kapná a támogatást, hanem a Bizottság más területekkel akarja összevonni. Kifogásolta azt is, hogy az eredetileg az Ukrajnával szomszédos országok számára tervezett speciális támogatási alapról szóló javaslatot módosították. „A jelenlegi állapot szerint az Oroszországgal és Belarusszal határos államok kapnának támogatást ebből az alapból” – mutatott rá a miniszter.
Az unió költségvetése jelenleg még csak készül, a végső változatot az Európai Tanácsnak, vagyis az egyes tagállamok vezetőinek kell elfogadnia, így van még tárgyalási lehetőség. Takáč szerint van rá esély, hogy a tervezet még változni fog, mert több tagállam sem ért egyet a mezőgazdasági költségek visszavágásával.
