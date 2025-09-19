Takáč szerint megsemmisítő hatású a mezőgazdaságra az unió költségvetési javaslata

Hiába nő óriási mértékben az Európai Unió költségvetése a következő, vagyis a 2028-2034-es ciklusban, a mezőgazdaság sokkal kevesebbet kapna, mint a jelenlegiben, tájékoztatott Richard Takáč (Smer) mezőgazdasági miniszter. Az Európai Bizottság tegnap tájékoztatott a költségvetés legújabb változatáról. „Az unió teljes költségvetése hatalmas mértékben, a jelenlegi 1200 milliárd euróról 2000 milliárd euróra nőne, a mezőgazdasági támogatás mégis harmadával csökkenne” – tájékoztatott a miniszter a javaslatról. Durván visszaesne a Szlovákiának szánt mezőgazdasági támogatás is.

„A jelenlegi hétéves ciklusban a mezőgazdasági támogatás összege 4,6 milliárd euró, a következőben azonban ez csaknem egymilliárddal lenne kevesebb. Ez likvidáló hatású lenne az ágazatra”

– állítja a miniszter. Úgy véli, ez lehetetlenné teszi azt a célt, hogy az Unió önellátó legyen az élelmiszerek tekintetében.

Takáč kifogásolja azt is, hogy a területalapú támogatás mértéke nem emelkedik Szlovákia számára.

„Jelenleg a régi tagállamok támogatási szintjének a 82 százalékát kapják a gazdák, és ez a szint a következő ciklusban sem emelkedik”

– mondta a miniszter. Pedig szerinte a Bizottság korábban azt ígérte, hogy a támogatás mértéke fokozatosan kiegyenlítődik a régi és az új tagállamok között.