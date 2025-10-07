Mégsem uniós forrásból fedezik az energiatámogatást, ahogy korábban Fico állította

Fico szeptember végén, a konszolidációs csomag elfogadása után azt állította, hogy a 435 millió eurósra tervezett energiatámogatási keretet uniós alapokból fogják fedezni, amit ekkor még a gazdasági miniszter is megerősített. Hozzátette: az Európai Bizottság hozzájárult az uniós források energiatámogatásra történő felhasználásához, mert eleget tett a szlovák fél kérésének az orosz gázszállítások leállításával összefüggésben.

„Amióta Ukrajna januártól a közép-európai régióban vásárol gázt, 10 százalékkal magasabbak a gázárak Közép-Európában, mint Nyugat-Európában. Mivel ez a RePower következménye, az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalások során arra jutottunk, hogy az uniós forrásokból a jövő évi energiatámogatás is finanszírozható” – mondta akkor Saková.

Az Euractiv által az Európai Bizottságtól kapott állásfoglalásban azonban ennek az ellenkezője szerepel. Eszerint

a lakossági energiakompenzációk nem tartoznak a 2021–2027-es kohéziós politika prioritásai közé, a jelenlegi szabályozás szerint tehát energiaár-támogatások nem finanszírozhatók uniós alapokból.

Bár még folyamatban vannak a tárgyalások, az Eb hangsúlyozta, hogy bármilyen megoldásnak összhangban kell lennie az érvényes előírásokkal. Alternatívaként olyan projekteket javasolt, mint a köz- és magánépületek energiahatékonysági beruházásai, vagy a megújuló energiaforrásokba történő befektetések.

Mégis költségvetési forrásokhoz nyúlnak

A célzott energiatámogatásról szóló törvényt gyorsított eljárás keretében október 1-jén fogadta el a parlament. A jogszabályban deklarált cél az ún. „energetikai háztartások” támogatása, de csak abban az esetben, ha az adott háztartás jövedelme nem lép túl egy bizonyos határt. Ezt a jövedelemhatárt egy későbbi kormányrendelet fogja meghatározni. Bár a törvényben a „célzott” jelző szerepel, a támogatás valójában a háztartások széles körét, akár 90–95%-át érinteni fogja – helyezte korábban kilátásba a miniszterelnök és a gazdasági miniszter is.

Miután a parlament jóváhagyta a törvényt, Saková újabb sajtótájékoztatót tartott, ahol már arról beszélt, hogy az uniós forrásokból egyelőre csak mintegy 17 millió euró biztosított, mégpedig a rendszer technikai és személyi hátterének fedezésére. Hozzátette:

az EU jogi keretei miatt a meglévő pénzeszközöket nem tudják egy az egyben átültetni energiatámogatásra.

Ehelyett azt tervezik, hogy az uniós forrásokat ún. duális projektekre fordítják (amelyeket egyszerre finanszíroz az EU és a nemzeti kormány), aminek köszönhetően aztán felszabadulnak azok a költségvetési források, amelyekből fedezhetik az energiatámogatásokat.

A minisztérium az Euractiv megkeresésére azt válaszolta: július óta intenzív tárgyalást folytattak a bizottsággal, és végül arra jutottak, hogy az energiakompenzáció közvetlen finanszírozását lehetővé tevő módosítás túl körülményes és hosszadalmas lenne. Ezért megállapodtak abban, hogy az Eb rugalmasságot biztosít Szlovákia számára, és lehetőséget ad olyan beruházási projektek finanszírozására, ami a költségvetésből szabadít fel forrásokat az energiatámogatásra.

Az ellenzék szerint mindenkit félrevezettek

Ellenzéki képviselők szerint az Eb állásfoglalása viszont annak a bizonyítéka, hogy a kormány félrevezette a nyilvánosságot, amikor azt állította, hogy az energiatámogatást uniós alapokból fedezik.

„Ez a kormány képtelen takarékoskodni, nem tudja kezelni a közpénzeket, nem képes konszolidálni, sem megfelelően felhasználni az uniós forrásokat, és még megfelelő szolgáltatásokat sem tud biztosítani az embereknek”

– jelentette ki Milan Majerský, a KDH képviselője.

Hozzátette: az energiatámogatásra szánt 435 millió euró beemelése a konszolidációs csomagba puszta álcázás volt, és a kormány valójában így készíti elő a terepet ahhoz, hogy a jövő évi költségvetési kiadások közé „csempéssze” az összeget.

Az ellenzék szerint ténylegesen célzott támogatásra lenne szükség, vagyis csak a ténylegesen nehéz helyzetben lévő háztartások energiakiadásait kellene kompenzálni, emellett az energiafogyasztás csökkentését kellene elősegíteni hőszigetelési programok vagy korszerű, hatékony kazánok telepítése által.