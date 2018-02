Mégsem fizetnek a terhes nők a sürgősségen

Egy nap elteltével újabb módosítást javasol a parlament egészségügyi bizottsága a kórházi sürgősségi díj fizetésében: a várandós nőknek mégsem kell fizetniük az ügyeleten.

Hétfőn még csak azt a javaslatot fogadta el a parlament egészségügyi bizottsága, hogy a terhes nők visszaigényelhetik a kórházak sürgősségi ügyeletén befizetett 10 eurós díjat az egészségbiztosítójuktól, tegnap viszont már arról döntöttek a képviselők, hogy egyáltalán nem kell fizetniük. „A terhességgel összefüggő problémákért nem kérik el a 10 eurót a terhes nőktől” – tájékoztatta lapunkat az új javaslatról Bastrnák Tibor (Híd) parlamenti képviselő. Vagyis a fizetési kedvezmény csak azokra a várandós nőkre vonatkozik, akik a terhességgel összefüggő problémáik miatt keresik fel az éjszakai ügyeletet. „Ha más problémával keresik fel az ügyeletet, akkor ugyanaz a szabályozás vonatkozik rájuk is, mint a többi páciensre” – pontosított Bastrnák.



Az egészségügyi bizottság hétfőn fogadta el, hogy a betegek – köztük a terhes nők is – visszaigényelhetik a sürgősségen fizetett 10 eurós díjat, ha a kezelés hiánya súlyos egészségkárosodást okozna. A várandós nőket ugyan külön is nevesítette volna a törvény, a 10 eurót visszakapták volna, ha a terhességgel kapcsolatos probléma miatt mentek ügyeletre, de nekik is ki kellett volna várni az egészségbiztosító döntését. A legújabb módosítás szerint – amely várhatóan március 15-től lesz érvényes – már nem is kell megfizetniük a díjat. Ezt tavaly novembertől tette kötelezővé a kormány, azzal a céllal, hogy visszaszorítsa a visszaéléseket az ügyeleten, melyet sokan azért vettek igénybe, hogy elkerüljék a sorakozást a körzeti orvosnál. Továbbra sem kell azonban fizetniük azoknak a betegeknek, akik friss sérüléssel keresik fel a kórházat, vagy a kezelésük 2 óránál hosszabb ideig tart, illetve azoknak sem, akik a kezelés után kórházi ellátásra szorulnak. (lpj)