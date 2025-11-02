Illusztráció
Meglepően sok helyen fizettek az orvosi vizitért Szlovákiában
A közelmúltban publikált felmérés szerint a szlovákiai betegek jelentős része pénzt adott ki orvosi vizit alkalmával, annak ellenére, hogy az alapellátás papíron ingyenes.
Az egészségügyi minisztérium által végzett felmérés szerint a válaszadók több mint 40%-a jelezte, hogy szakorvosi látogatás során fizetett valamilyen díjat, és közel 25%-uk háziorvosnál is otthagyott valamennyi összeget. A szakorvosi vizitek átlagos díja körülbelül 20 euró, míg a háziorvosi látogatásokért átlagosan 11 eurót kértek.
A régiók között is jelentős eltérések figyelhetők meg. A legmagasabb átlagdíjat Pozsony megyében mérték: itt a szakorvosi vizitekért 26 eurót fizettek a betegek. A legalacsonyabb kiadásokat Besztercebánya és Kassa megyéből jelentették, ahol az átlagösszeg körülbelül 15 euró volt.
Az éves összköltségek is beszédesek: gyermekek esetében – olyan családoknál, ahol egyedül vagy főleg szülők gondoskodnak róluk – orvosi vizitekért fizetett összegek éves szinten kb. 53 eurót jelentenek. A felnőttek átlagosan 69 eurót, a nyugdíjasok pedig nagyjából 105 eurót költöttek el évente kivizsgálásokért. Ha mindezt az egész lakosságra vetítve számoljuk, évente mintegy 360-410 millió euróra tehető összegről beszélhetünk.
A részletes adatok arra engednek következtetni, hogy bár az egészségügyi rendszer állami finanszírozású, a gyakorlatban az állampolgárok közvetlen kiadásai sem elhanyagolhatók. Az egyik orvosi rendelőben például bevezettek egy teljes évre előre fizetendő, 30 eurós díjat olyan szolgáltatásokért (szervezés és adminisztráció), ami a betegek számára új pénzügyi terhet jelenthet.
(Markíza)
