Meglepően sok helyen fizettek az orvosi vizitért Szlovákiában

Az egészségügyi minisztérium által végzett felmérés szerint a válaszadók több mint 40%-a jelezte, hogy szakorvosi látogatás során fizetett valamilyen díjat, és közel 25%-uk háziorvosnál is otthagyott valamennyi összeget. A szakorvosi vizitek átlagos díja körülbelül 20 euró, míg a háziorvosi látogatásokért átlagosan 11 eurót kértek.

A régiók között is jelentős eltérések figyelhetők meg. A legmagasabb átlagdíjat Pozsony megyében mérték: itt a szakorvosi vizitekért 26 eurót fizettek a betegek. A legalacsonyabb kiadásokat Besztercebánya és Kassa megyéből jelentették, ahol az átlagösszeg körülbelül 15 euró volt.

Az éves összköltségek is beszédesek: gyermekek esetében – olyan családoknál, ahol egyedül vagy főleg szülők gondoskodnak róluk – orvosi vizitekért fizetett összegek éves szinten kb. 53 eurót jelentenek. A felnőttek átlagosan 69 eurót, a nyugdíjasok pedig nagyjából 105 eurót költöttek el évente kivizsgálásokért. Ha mindezt az egész lakosságra vetítve számoljuk, évente mintegy 360-410 millió euróra tehető összegről beszélhetünk.

A részletes adatok arra engednek következtetni, hogy bár az egészségügyi rendszer állami finanszírozású, a gyakorlatban az állampolgárok közvetlen kiadásai sem elhanyagolhatók. Az egyik orvosi rendelőben például bevezettek egy teljes évre előre fizetendő, 30 eurós díjat olyan szolgáltatásokért (szervezés és adminisztráció), ami a betegek számára új pénzügyi terhet jelenthet.

(Markíza)