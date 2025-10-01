Megkezdik az elhanyagolt szőlőültetvények megtisztítását, de nem a szőlőbetegség által leginkább sújtott régióban

A munkálatok első szakasza tehát a Kis-Kárpátok borvidéket érinti, a folytatásban Szlovákia más térségei is sorra kerülnek – Tomáš Taraba (SNS-jelölt) környezetvédelmi miniszter szerdán konkrétan a nyitrai régiót és a tokaji borvidéket említette.

Nem beszélt ugyanakkor az Érsekújvári járásban található szőlőültetvényekről, amelyeket a leginkább veszélyeztet az aranyszínű sárgaság.

Szankcionálnák az elhanyagolt földek tulajdonosait

Az évente ismétlődő tisztítási munkálatokat a minisztérium a Környezetvédelmi Alapból fogja finanszírozni. A projekt a földművelésügyi minisztériummal és a Szlovák Földalappal (SPF) együttműködésben valósul meg, és azt fokozatosan ki akarják terjeszteni az ország egész területére.

Taraba áprilisban jelentette be, hogy a Kis-Kárpátok borvidéken a szlovák környezetvédelmi felügyelet ellenőrzéseket fog tartani a megműveletlen területeken, hogy betartassa a nem őshonos, invazív növények eltávolítását előíró rendeletet. Azt mondta, hogy első körben az állami és önkormányzati tulajdonban lévő földterületeket fogják ellenőrizni, de sorra kerülnek a magántulajdonban lévő földek is.

A miniszter most arról beszélt:

az elhanyagolt földek tulajdonosait először figyelmeztetni fogják, ha pedig ezután sem fogják gondozni a területet, szankciókra számíthatnak.

Hozzátette: azokat a szőlőültetvényeket, amelyeket az uniós csatlakozáskor védettként jelöltek meg, most védett élőhelyként határoznák meg. Taraba szerint Modor környékén a szőlőültetvények 60 százaléka elhanyagolt.