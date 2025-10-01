Tomáš Taraba
Megkezdik az elhanyagolt szőlőültetvények megtisztítását, de nem a szőlőbetegség által leginkább sújtott régióban
A környezetvédelmi minisztérium alá tartozó Szlovák Vízgazdálkodási Vállalat (SVP) megkezdi az elhanyagolt, állami tulajdonban lévő területek, főleg a gondozatlan szőlőültetvények megtisztítását – első körben a bazini járásbeli Modor (Modra) környékén.
A munkálatok első szakasza tehát a Kis-Kárpátok borvidéket érinti, a folytatásban Szlovákia más térségei is sorra kerülnek – Tomáš Taraba (SNS-jelölt) környezetvédelmi miniszter szerdán konkrétan a nyitrai régiót és a tokaji borvidéket említette.
Nem beszélt ugyanakkor az Érsekújvári járásban található szőlőültetvényekről, amelyeket a leginkább veszélyeztet az aranyszínű sárgaság.
Szankcionálnák az elhanyagolt földek tulajdonosait
Az évente ismétlődő tisztítási munkálatokat a minisztérium a Környezetvédelmi Alapból fogja finanszírozni. A projekt a földművelésügyi minisztériummal és a Szlovák Földalappal (SPF) együttműködésben valósul meg, és azt fokozatosan ki akarják terjeszteni az ország egész területére.
Taraba áprilisban jelentette be, hogy a Kis-Kárpátok borvidéken a szlovák környezetvédelmi felügyelet ellenőrzéseket fog tartani a megműveletlen területeken, hogy betartassa a nem őshonos, invazív növények eltávolítását előíró rendeletet. Azt mondta, hogy első körben az állami és önkormányzati tulajdonban lévő földterületeket fogják ellenőrizni, de sorra kerülnek a magántulajdonban lévő földek is.
A miniszter most arról beszélt:
az elhanyagolt földek tulajdonosait először figyelmeztetni fogják, ha pedig ezután sem fogják gondozni a területet, szankciókra számíthatnak.
Hozzátette: azokat a szőlőültetvényeket, amelyeket az uniós csatlakozáskor védettként jelöltek meg, most védett élőhelyként határoznák meg. Taraba szerint Modor környékén a szőlőültetvények 60 százaléka elhanyagolt.
Egész borvidékek pusztulhatnak el
Ahogy arra több szakértő is rámutatott, az elhagyott, gondozatlan szőlőterületek és -ültetvények különösen veszélyesek a szőlő aranyszínű sárgaságának terjedése szempontjából is. Ezek a területek ugyanis gócpontként működnek: mivel az ültetvényt nem kezelik – nincs metszés, növényvédelem, nem távolítják el a beteg tőkéket – a fertőzés tartósan jelen van. Emellett
a gondozatlan szőlőben zavartalanul élhet és szaporodhat a betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca, amely aztán könnyen átrepülhet a közeli, gondozott, egészséges ültetvényekbe, és tovább terjesztheti a kórokozót, amely egész borvidékeket veszélyeztet.
A járvány gócpontja ugyanakkor nem a Kis-Kárpátokban, hanem a dél-szlovákiai borvidéken, az Érsekújvári járásban található, emellett a nyitrai és a kelet-szlovákiai térségben is felütötte már a fejét a betegség.
Olyan fajsúlyú probléma, mint a száj- és körömfájás
Iván Tamás, a Magyar Szövetség politikusa és Pereszlényi Csaba falugazdász korábban az elhagyott szőlőterületekkel, illetve az ott található tőkék hatósági felszámolásával kapcsolatban felhívták a figyelmet, hogy a törvény jelenleg nem teszi lehetővé sem jogi, sem pedig természetes személyeknek, hogy idegen területekre belépjenek, és ott bármilyen tevékenységet végezzenek, ezért szerintük a jogszabályok megváltoztatásra lenne szükség.
A járvány által leginkább sújtott régióban, az érsekújvári járásbeli Kürt község határában mintegy 250 hektár gondozott szőlőterületre jut 450 hektár elhagyatott szőlő.
„Ilyen körülmények között a megfertőzött szőlőtőkéket hiába vágja ki az adott gazda, mert ha egy idő után vissza is telepíti, ugyanúgy fertőzötté válik, amíg 30-40 kilométeres körzetben van fertőzött ültetvény”
– mondta el az Új Szónak Iván. Hozzátette: rendszerszintű megoldásokra van szükség, ezek egyike lenne az országos karantén bevezetése, amely a szigorú megelőző és likvidáló intézkedések mellett a szőlőtőkék adásvételének korlátozását is jelentené.
„Gyakorlatilag olyan fajsúlyú problémával nézünk szembe, mint a száj- és körömfájás volt. A szükséges óvintézkedéseket minél hamarabb meg kell tenni, evégett találkozót kértünk Richard Takáč földművelésügyi minisztertől, amire rövidesen sor kerül” – helyezte kilátásba a Magyar Szövetség mezőgazdasági szakpolitikusa.
