Meginoghat a koalíció a Kuciak-gyilkosság miatt

Pozsony | Az ellenzék információi szerint az olasz maffia kapcsolatrendszere a politikusok mellett az ügyészségre is kiterjedt. Pozsonyban ezrek vonultak utcára, közben a Híd Robert Kaliňák és Tibor Gašpar menesztéséről tárgyal a Smerrel.

Délután a Híd nyilatkozatot adott ki, melyben arra kérte Robert Fico kormányfőt, hogy függessze fel azon munkatársait, akik összefüggésbe hozhatók a Kelet-Szlovákiában tevékenykedő olasz maffia tagjaival. Elsősorban a Smer volt parlamenti képviselőjére, Vi-liam Jasaňra utaltak, aki a kormányhivatal biztonsági tanácsának titkári funkcióit látta el. Lucia Žitňanská (Híd) igazságügyi miniszter is kijelentette, hogy elfogadhatatlan Trošková és Jasaň kormányhivatal-beli ténykedése.

Jasaň, Trošková megy

Jasaň és Trošková ma közös nyilatkozatot adott ki, melyben közölték, hogy ideiglenesen, vagyis Ján Kuciak oknyomozó újságíró és jegyesének, Mária Kušnírová gyilkossági ügyében folyó nyomozás lezárásáig felfüggesztik munkájukat a kormányhivatalban. Állítják ugyanis, hogy nevüket némely sajtó és az ellenzék felhasználja a kormányfővel szembeni politikai harcban.

Kaliňák és Gašpar

Az ellenzéki SaS és OĽaNO–Nova szerint mindaddig nem beszélhetünk a két fiatal, Ján Kuciak oknyomozó újságíró és Martina Kušnírová kivégzésének független kivizsgálásáról, amíg Robert Kaliňák (Smer) belügyminiszter és Tibor Gašpar (Smer-jelölt) országos rendőrfőkapitány nem távozik posztjáról.

Hasonló hangokat hallani a Híd berkeiből is. Egyes hidas politikusok szerint ugyanis a nyomozás eredménye, akárhogyan is záruljon, Kaliňák és Gašpar jelenléte miatt megkérdőjelezhető lesz. Ezt Gál Gábor, a Híd frakcióvezetője is megerősítette lapunknak. A párt tagjai késő délután egyeztettek: „többen, köztük én is megfogalmaztam, hogy Robert Kaliňák és Tibor Gašpar miatt a nyomozás megkérdőjelezhető lesz” – mondta a képviselő, aki szerint demokratikus államban reflektálni kell arra, hogy egy újságírót a munkája miatt gyilkolhattak meg.

Koalíciós egyeztetés

Késő délután Bugár Béla, Andrej Danko és Robert Fico tárgyalóasztalhoz ült a kormányhivatalban. Gál Gábor tájékoztatása alapján Bugár felvetette a Kaliňákkal és Gašparral kapcsolatos kifogásokat. „Amíg az adott párt és a pozícióban levő személy nem érzi, hogy a pozíciója tarthatatlan, hogy felelős bizonyos dolgokért, addig nehéz rá nyomást gyakorolni. Ugyanakkor Marek Maďarič lemondásával magasra tette a lécet” – jegyezte meg Gál Gábor.

Ellenzéki információk

Újabb terhelő információk kerültek napvilágra a Kelet-Szlovákiában tevékenykedő olasz maffia kapcsolatrendszeréről. Antonio Vadala és Diego Roda 2008-tól nemcsak rendkívül sikeresen vállalakozik Kelet-Szlovákiában, hanem komoly kapcsolatrendszert is sikerült kiépíteniük, mely nemcsak a kormányhivatalba, hanem a Tőketerebesi Járási Ügyészségre is elér – állítja az ellenzék. Egy ideje már köztudott, hogy Mária Trošková, Robert Fico kormányfő asszisztense, illetve hivatali pozícióját tekintve állami főtanácsnok 2011-ben Antonio Vadalával és egy harmadik személlyel megalapította a GIA Managmentet. Fél évvel később Trošková és a cég másik alapító tagja átadta részesedését Ján Petrovskýnak. Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) szerint ez a férfi számos adócsalási ügyben érintett, s jelenleg is csalás miatt tölti börtönbüntetését. A képviselő szerint a céget, melyben Trošková is érintett volt, további 40 céggel együtt beolvasztották az Alicia nevű „cégtemetőbe”.



Milliós fiktív számlák

Ďuriš Nicholsonová továbbá állítja, hogy Ján Petrovský 2007-ben bizonyítottan tagja volt egy adócsalásokra specializálódott bűnszerve-zetnek. A szervezet lefoglalt könyvelésében 20 millió korona értékű fiktív számlára bukkantak a Felső-nyitrai Bányák Rt.-ből (HBP). „Ebben az ügyben már nemcsak arról beszélhetünk, hogy Robert Fico asszisztense üzleti kapcsolatban állt Antonio Vadalával, hanem arról is, hogy egy adócsalásokra specializálódott szervezett bűnbanda köreiben mozgott, mely egyebek mellett a kormány által kegyesen támogatott Felső-nyitrai Bányákból nyúlta le a pénzeket”– jelentette ki Lucia Ďuriš Nicholsonová.

Ügyészi kapcsolatok

Az ellenzéki képviselő arra is rámutatott, hogy a Tőketerebesi Járási Ügyészség igazgatójának, František Bickónak a fia, Ján Bicko összesen hét cégben vállalkozik közösen Antonio Vadalával. A kapcsolatrendszer itt még nem ér véget, ugyanis Vadala Róbert Puci és Otto Brixi jelenlegi és volt smeres parlamenti képviselőkön keresztül a Földalap tőketerebesi kirendeltségének vezetőjéhez is közel került. Jaromír Čižnár (Smer-jelölt) főügyész kijelentette, hogy a tőketerebesi ügyészséggel kapcsolatban nyilvánosságra került információkat ellenőriztetni fogja. Utasítást adott arra is, hogy Dušan Kováčik speciális ügyész nem tájékoztathatja a nyomozás állásáról a nyilvánosságot, a politikusokat pedig egyáltalán nem.



Pozsonyban több ezren vonultak az utcára Kuciak és barátnője emlékére - Matej Kalina / Plus Jeden Deň

Ezrek tüntettek

Több ezren vettek részt ma délután azon a csendes tiltakozó akción, melyet az ellenzék szervezett a fővárosban a brutális kegyetlenséggel kivégzett két fiatal emlékére. A gyertyákkal és mécsesekkel vonuló tömeg a belvárosban gyülekezett, majd a kormányhivatal épülete elé vonult. A békés tiltakozók különböző transzparensekkel vonultak az utcára. Volt, aki „Fico, vér tapad a kezedhez!” feliratú táblát tartott a magasba.