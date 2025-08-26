Meghaladta az öt- és tízéves átlagot a 2025-ös gabonatermés

A sűrűn vetett gabonafélék – úgymint a búza és az árpa – termésénék mennyisége 2025-ben meghaladta az öt- és tízéves átlagot – jelentette be kedden a Szlovák Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kamara (SPPK) elnöke, Andrej Gajdoš.

A Statisztikai Hivatal (ŠÚ) adatai szerint a tavalyi búzatermés 2017 óta a leggyengébbnek bizonyult, míg 2023-ban 34 éves rekordot döntött.

Gajdoš hozzátette, a gazdák munkáját megnehezítette a száraz tél és tavasz, és a júliusi esőzések is problémásnak bizonyultak, mivel a csapadék nem egyenletesen oszlott el, a legtöbb helyen özönvízszerűen zúdult le.

Az SPPK elnöke közölte, egyes régiókban a learatott búza minősége olyannyira leromlott, hogy élelmiszeripari célokra nem lehetett felhasználni, ezért kényszerből takarmányipari kategóriába sorolták át.