Régió

Megérkezett Afrikába az első szlovákiai gólya

Megérkezett Afrikába az első szlovákiai gólya

Fotó: Facebook/SOS/BirdLife Slovensko

ÚJ SZÓ ONLINE
ÚJ SZÓ ONLINE

Afrikába érkezett az első gólya a Szlovákia nyugati részén fekvő Jókútból (Kúty – Szenicei járás). A madár mozgását a Szlovák Madártani Társaság (BirdLife Slovensko) jeladóval követi – közölte a szervezet a közösségi oldalán.

A Marcinko nevű fiatal gólya augusztus 4-én indult el vándorútjára, és augusztus 16-án érkezett meg Afrikába. Útja során Magyarországon, Románián, Bulgárián és Törökországon át haladt, majd Szírián, Jordánián és Izraelen keresztül jutott el Egyiptomba.

A madár a Sínai-félszigeten, Sarm es-Sejk térségében állt meg pihenni, ahol a szakértők szerint a környék hulladéklerakói vonzzák a vonuló gólyákat. Marcinko eddig több mint 3500 kilométert tett meg, és várhatóan a Nílus völgyén keresztül halad tovább Szudán, Csád vagy Etiópia irányába, ahol a telet tölti.

A jeladós megfigyelés a „Madarak körülöttünk” című program részeként zajlik, amelyet az Interreg Szlovákia–Csehország 2021–2027 keretében finanszíroznak.

(iMeteo)

gólya
Afrika
madarak
vádorlás
telelés
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?