Megérkezett Afrikába az első szlovákiai gólya
Afrikába érkezett az első gólya a Szlovákia nyugati részén fekvő Jókútból (Kúty – Szenicei járás). A madár mozgását a Szlovák Madártani Társaság (BirdLife Slovensko) jeladóval követi – közölte a szervezet a közösségi oldalán.
A Marcinko nevű fiatal gólya augusztus 4-én indult el vándorútjára, és augusztus 16-án érkezett meg Afrikába. Útja során Magyarországon, Románián, Bulgárián és Törökországon át haladt, majd Szírián, Jordánián és Izraelen keresztül jutott el Egyiptomba.
A madár a Sínai-félszigeten, Sarm es-Sejk térségében állt meg pihenni, ahol a szakértők szerint a környék hulladéklerakói vonzzák a vonuló gólyákat. Marcinko eddig több mint 3500 kilométert tett meg, és várhatóan a Nílus völgyén keresztül halad tovább Szudán, Csád vagy Etiópia irányába, ahol a telet tölti.
A jeladós megfigyelés a „Madarak körülöttünk” című program részeként zajlik, amelyet az Interreg Szlovákia–Csehország 2021–2027 keretében finanszíroznak.
