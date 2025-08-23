Megérkezett Afrikába az első szlovákiai gólya

A Marcinko nevű fiatal gólya augusztus 4-én indult el vándorútjára, és augusztus 16-án érkezett meg Afrikába. Útja során Magyarországon, Románián, Bulgárián és Törökországon át haladt, majd Szírián, Jordánián és Izraelen keresztül jutott el Egyiptomba.

A madár a Sínai-félszigeten, Sarm es-Sejk térségében állt meg pihenni, ahol a szakértők szerint a környék hulladéklerakói vonzzák a vonuló gólyákat. Marcinko eddig több mint 3500 kilométert tett meg, és várhatóan a Nílus völgyén keresztül halad tovább Szudán, Csád vagy Etiópia irányába, ahol a telet tölti.

A jeladós megfigyelés a „Madarak körülöttünk” című program részeként zajlik, amelyet az Interreg Szlovákia–Csehország 2021–2027 keretében finanszíroznak.

(iMeteo)