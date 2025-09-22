Közélet

Még idén lehet V4-es csúcstalálkozó, Magyarország lenne a házigazda

Visegrád, államfők, 2023
TASR

A visegrádi országok államfői legutóbb 2023-ban találkoztak, azóta megváltozott az összetétel

Lajos P. János
Lajos P. János

Még az idén államfői szintű V4-es találkozót rendeznek Visegrádon – értesült a Szabad Európa. Azért csak a köztársasági elnökök találkoznak, mert még mindig elég súlyos a tagországok megosztottsága. 

A Szabad Európa szerint november végén vagy december elején kerülhet sor a Visegrádi 4-ek köztársasági elnökeinek találkozójára, mégpedig Magyarországon, ráadásul Visegrádon. A lap információi szerint Sulyok Tamás meghívását minden tagállam vezetője, vagyis Petr Pavel cseh, Karol Nawrocki lengyel és Peter Pellegrini szlovák köztársasági elnök elfogadta. 

V4-es csúcstalálkozó legutóbb 2023. november 22-én, Prágában volt, akkor Szlovákiát még Zuzana Čaputová képviselte, Magyarországot pedig Novák Katalin, aki azóta belebukott a kegyelmi botrányba. Lengyelországnak is új köztársasági elnöke van, Karol Nawrockit idén választották meg északi szomszédunkban. Egyedül Petr Pavel cseh államfő van hivatalban a két évvel ezelőtti államfők közül. 

 A V4-es miniszterelnökök – Donald Tusk, Robert Fico, Petr Fiala és Orbán Viktor – tavaly februárban találkoztak utoljára, ugyancsak Prágában. 

A kormányfők közti ellentét azonban talán még nagyobb, a V4-ek cseh-lengyel és a szlovák-magyar párosra szakadtak. A prágai találkozón közös nyilatkozatot sem fogadtak el. 

Jelenleg Magyarország tölti be a V4-ek elnöki posztját, de magasabb szintű találkozóra nem került sor azóta. 

visegrádi négyek
V4-ek
csúcstalálkozó
