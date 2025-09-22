Még idén lehet V4-es csúcstalálkozó, Magyarország lenne a házigazda

A Szabad Európa szerint november végén vagy december elején kerülhet sor a Visegrádi 4-ek köztársasági elnökeinek találkozójára, mégpedig Magyarországon, ráadásul Visegrádon. A lap információi szerint Sulyok Tamás meghívását minden tagállam vezetője, vagyis Petr Pavel cseh, Karol Nawrocki lengyel és Peter Pellegrini szlovák köztársasági elnök elfogadta.

V4-es csúcstalálkozó legutóbb 2023. november 22-én, Prágában volt, akkor Szlovákiát még Zuzana Čaputová képviselte, Magyarországot pedig Novák Katalin, aki azóta belebukott a kegyelmi botrányba. Lengyelországnak is új köztársasági elnöke van, Karol Nawrockit idén választották meg északi szomszédunkban. Egyedül Petr Pavel cseh államfő van hivatalban a két évvel ezelőtti államfők közül.

A V4-es miniszterelnökök – Donald Tusk, Robert Fico, Petr Fiala és Orbán Viktor – tavaly februárban találkoztak utoljára, ugyancsak Prágában.

A kormányfők közti ellentét azonban talán még nagyobb, a V4-ek cseh-lengyel és a szlovák-magyar párosra szakadtak. A prágai találkozón közös nyilatkozatot sem fogadtak el.

Jelenleg Magyarország tölti be a V4-ek elnöki posztját, de magasabb szintű találkozóra nem került sor azóta.