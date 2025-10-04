Új néven működik tovább a Szlovákia, Za ľudí, KÚ parlamenti frakció. Richard Vašečka képviselő kilépését követően a csoport Szlovákia – Za ľudí néven folytatja munkáját – erősítette meg Matúš Bystriansky, a mozgalom szóvivője.
Matovičék frakciója új néven fut tovább
Vašečka múlt héten hagyta el a frakciót, tiltakozásképpen Rastislav Krátky kizárása miatt. Döntését azzal indokolta, hogy számára elfogadhatatlan volt a klub lépése, és csalódást keltett benne a párt reakciója. Szerinte a kizárás komoly feszültséget idézett elő, különösen, miután Krátky és Marek Krajčí – korábbi ígéretüket megszegve – a kormány alkotmánymódosítását támogatták. Vašečka ugyanakkor már korábban jelezte, hogy maga is támogatja a javaslatot.
A frakció kereszténydemokrata vonalát eredetileg Vašečka és Anna Záborská képviselte. Záborská idén augusztusban elhunyt, mandátumát Igor Dušenka vette át, aki azonban már a Szlovákia mozgalom képviseletében politizál.
A képviselőcsoport a 2023-as parlamenti választásokon közös listáról jutott be, amelyet az akkori OĽaNO (ma Szlovákia), a Za ľudí és a KÚ közösen állított. Azóta több távozás is meggyengítette a frakciót: Vašečkán és Krátykyn kívül (mindketten függetlenként folytatják) elhagyta a klubot Ľubomír Galko, aki szintén független lett, valamint Viliam Tankó, aki a Progresszív Szlovákia frakciójához csatlakozott.
