Matovič: Tisztán politikai célokra használta fel a kormány a biztonsági tanácsot

Már egy hónapja bezárta kapuit a ragadós száj- és körömfájás járvány veszélye miatt a Humanita állatfarm, amelynek alapítója és üzemeltetője Bertram Beták a lakosokhoz fordult segítségért. A farmot látogató családoktól, csoportoktól és az alkalmi rendezvényeiken befolyt összegből tartották el eddig az állatokat. Ám az állatoknak most is be kell szerezniük a takarmányt.