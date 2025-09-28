Matovič felszólította Šimečkát, zárja ki az együttműködést a Hlasszal

„Szeretném, ha a legerősebb ellenzéki párt vezetőjeként kimondaná: nem lesz semmiféle kollaboráció a Hlasszal. Ha ezt vállalja, mi elállunk a szerdai sajtótájékoztatótól. Ha nem, akkor ott dől el a következő választás kimenetele” – fogalmazott Matovič.

A politikus szerint az ellenzéknek a választási ciklus felénél világos tervet kellene kínálnia. Úgy vélte, az emberek reményt és határozott vezetőt várnak, nem pedig belső támadásokat a Szlovákia mozgalom ellen.

Matovič bírálta azokat az ellenzéki pártokat, amelyek a közelmúltban az alkotmánymódosítási szavazás után kategorikusan elutasították az együttműködés lehetőségét. Hangsúlyozta: az ország érdekét kellene szem előtt tartani, és alternatívát kínálni a jelenlegi kormánnyal szemben. Emlékeztetett arra is, hogy amikor a PS a Smerrel együtt szavazott a Hétfájdalmú Szűz Mária ünnepének eltörléséről, mozgalma nem vádolta árulással, és nem zárta ki az együttműködésből.

A Szlovákia frakcióvezetője, Michal Šipoš elmondta, sajnálják, hogy két képviselőjük megszavazta az alkotmánymódosítást, de ígéretet tett arra, hogy a helyzetet a jövő héten a frakción belül rendezik. Matovič hozzátette: nem maguk a változtatások zavarják, hanem az, ahogyan azok átmentek.

A politikus Robert Kaliňák (Smer) védelmi miniszter kijelentéseit is bírálta, aki felvetette a Speciális Büntetőbíróság megszüntetésének lehetőségét. Matovič szerint ez beleillik a NAKA és a Különleges Ügyészség felszámolásának tervébe, amit „kényelmetlen emberek elleni tisztogatásnak” nevezett.

Kaliňák szavait Veronika Remišová, a Za ľudí elnöke és parlamenti képviselője is elutasította. Mint fogalmazott: a miniszternek azonnal abba kell hagynia a bírák megfélemlítését, és bocsánatot kell kérnie a társadalomtól, amiért „nyíltan fedezi a szélsőségeseket és gyűlöletkeltőket.”

PS: Matovič támadásai alaptalanok

Matovič felhívására a Progresszív Szlovákia közölte, a Hlasszal való együttműködést már többször, egyértelműen elutasította. „Az együttműködést a Hlasszal ismételten és világosan elutasítottuk. Igor Matovič támadásai és hazugságai, amelyekkel csak el akarja terelni a figyelmet arról, hogy újfent Robert Ficónak segített, nem érdemelnek kommentárt” – áll a PS válaszában.

