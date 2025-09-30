Közélet

Marián Porvažník indul a PS színeiben Kassa megye elnöki posztjáért

Marián Porvažník

Fotó: Facebook/Michal Šimečka • Progresívne Slovensko

tasr
TASR

Marián Porvažník üzletembert és ügyvédet indítja a Progresszív Szlovákia Kassa megye elnöki posztjáért a jövő évi választáson – jelentette be kedden Kassán Michal Šimečka, a PS elnöke, és hozzátette, úgy véli, más ellenzéki pártok is támogatni fogják a jelöltjüket.

Porvažník a civil szférában is aktív, egyebek mellett a Za Inovatívne Slovensko projekt nagykövete. Šimečka szerint olyan ember, „aki sikeres vállalatokat épített fel, most pedig szeretné Kassa megye javára fordítani tapasztalatait, tehetségét, és van terve arra, hogyan érhetők el ezek a célok".

Porvažník szerint Kassa megye régóta nem használja ki a lehetőségeit. A régió sikerének kulcsa szerinte a jó munkalehetőségek és a színvonalas közszolgáltatások. „A megye is hozzájárulhat a foglalkoztatottság javításához például azzal, hogy felveszi a kapcsolatot a nagyvállalatokkal, és támogatja a kisvállalkozásokat. A közlekedést is fejleszteni kell, hogy az emberek gyorsabban eljussanak a munkahelyükre, hozzájussanak a szolgáltatásokhoz. Meggyőződésem, hogy ez a régió elég vonzó lehet ahhoz, hogy az emberek itthon maradjanak, sőt, ha elmentek innen, visszatérjenek” – mondta Porvažník, és megerősítette, hogy még nem tagja a pártnak, de közel állnak hozzá a PS által vallott értékek.

Porvažník az első jelölt Kassa megye elnöki posztjára, akit nyilvánosan bemutattak. Jelenleg Rastislav Trnka a megyeelnök, Trnka második ciklusát tölti.

Marián Porvažník
Progresszív Szlovákia
Michal Šimečka
