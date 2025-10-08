Már több mint 23 ezren regisztráltak a koronavírus elleni oltásra

A legtöbben a 61–70 éves korosztályból regisztráltak, míg a legkevesebben a 91–100 év közöttiek közül. Területi bontásban Pozsony megyében a legmagasabb az érdeklődés, ahol már több mint 10 ezren jelentkeztek. A legkevesebb regisztráció Eperjes megyéből érkezett, ahol alig 1500 fő döntött az oltás mellett.

Az NCZI tájékoztatása szerint szeptember óta 16 kórházban és egészségügyi intézményben kezdték meg az oltást a Comirnaty LP.8.1 nevű vakcinával, amely a Covid-19 jelenleg legelterjedtebb variánsára lett módosítva.

A regisztrált jelentkezők időpontot az oltópontok kapacitásai alapján kapnak. Újabb érdeklődők továbbra is regisztrálhatnak az NCZI honlapján elérhető online űrlapon keresztül.