Szeptember elejétől október 7-ig, keddig összesen 23 287 személy jelentkezett Covid-19 elleni oltásra – tájékoztatott Alena Krčová, a Nemzeti Egészségügyi Információs Központ (NCZI) szóvivője.
Már több mint 23 ezren regisztráltak a koronavírus elleni oltásra
A legtöbben a 61–70 éves korosztályból regisztráltak, míg a legkevesebben a 91–100 év közöttiek közül. Területi bontásban Pozsony megyében a legmagasabb az érdeklődés, ahol már több mint 10 ezren jelentkeztek. A legkevesebb regisztráció Eperjes megyéből érkezett, ahol alig 1500 fő döntött az oltás mellett.
Az NCZI tájékoztatása szerint szeptember óta 16 kórházban és egészségügyi intézményben kezdték meg az oltást a Comirnaty LP.8.1 nevű vakcinával, amely a Covid-19 jelenleg legelterjedtebb variánsára lett módosítva.
A regisztrált jelentkezők időpontot az oltópontok kapacitásai alapján kapnak. Újabb érdeklődők továbbra is regisztrálhatnak az NCZI honlapján elérhető online űrlapon keresztül.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.