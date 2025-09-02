Már ebben a hónapban kifizetésre kerülhet a határon túli magyar diákoknak járó 100 ezer forintos (kb. 252 eurós) iskolakezdési támogatás, amelyet több ezer magyar tanuló kaphat meg
Már szeptemberben érkezhet a Bethlen-pénz
Már ebben hónapban kifizetésre kerülhet a határon túli magyar diákoknak járó 100 ezer forintos (jelenlegi árfolyam szerint kb. 252 eurós) iskolakezdési támogatás, amelyet több ezer magyar tanuló kaphat meg.
A BGA Felvidék munkatársa, Czibula Ádám megkeresésünkre elmondta, hogy a kifizetések várhatóan még szeptemberben megkezdődhetnek. A Rákóczi Szövetséggel is felvettük a kapcsolatot, ők azonban egyelőre nem tudtak bővebb információval szolgálni a támogatások kifizetésével kapcsolatban.
Az évi egyszeri támogatásra tavasszal pályázhatnak a szülők vagy a nagykorú diákok, és mindig az előző tanévre folyósítják. A támogatásra egyaránt pályázhattak erdélyi, horvátországi, vajdasági, szlovákiai, kárpátaljai és muravidéki magyar nyelvű intézményben tanuló diákok.
A „Szülőföldön magyarul” pályázatról bővebb információt korábbi cikkükben vagy a Rákóczi Szövetség hivatalos oldalán találhatnak.
