Már szeptemberben érkezhet a Bethlen-pénz

Már ebben a hónapban kifizetésre kerülhet a határon túli magyar diákoknak járó 100 ezer forintos (kb. 252 eurós) iskolakezdési támogatás, amelyet több ezer magyar tanuló kaphat meg

A BGA Felvidék munkatársa, Czibula Ádám megkeresésünkre elmondta, hogy a kifizetések várhatóan még szeptemberben megkezdődhetnek. A Rákóczi Szövetséggel is felvettük a kapcsolatot, ők azonban egyelőre nem tudtak bővebb információval szolgálni a támogatások kifizetésével kapcsolatban.

Az évi egyszeri támogatásra tavasszal pályázhatnak a szülők vagy a nagykorú diákok, és mindig az előző tanévre folyósítják. A támogatásra egyaránt pályázhattak erdélyi, horvátországi, vajdasági, szlovákiai, kárpátaljai és muravidéki magyar nyelvű intézményben tanuló diákok.

A „Szülőföldön magyarul” pályázatról bővebb információt korábbi cikkükben vagy a Rákóczi Szövetség hivatalos oldalán találhatnak.

