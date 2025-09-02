Már szeptemberben érkezhet a Bethlen-pénz

A BGA Felvidék munkatársa, Czibula Ádám megkeresésünkre elmondta, hogy a kifizetések várhatóan még szeptemberben megkezdődhetnek. A Rákóczi Szövetséggel is felvettük a kapcsolatot, ők azonban egyelőre nem tudtak bővebb információval szolgálni a támogatások kifizetésével kapcsolatban.

Az évi egyszeri támogatásra tavasszal pályázhatnak a szülők vagy a nagykorú diákok, és mindig az előző tanévre folyósítják. A támogatásra egyaránt pályázhattak erdélyi, horvátországi, vajdasági, szlovákiai, kárpátaljai és muravidéki magyar nyelvű intézményben tanuló diákok.

A „Szülőföldön magyarul” pályázatról bővebb információt korábbi cikkükben vagy a Rákóczi Szövetség hivatalos oldalán találhatnak.