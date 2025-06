Már idén megszűnik egy munkaszüneti nap, a koalíció megegyezett a tranzakciós adóról is

Már idén sem lesz munkaszüneti nap november 17-e, a koalícós pártok a spórolás jegyében munkanappá nyilvánítják. A Smer, a Hlas és az SNS elnökei erről a mai találkozójuk során egyeztek meg.

Megállapodtak abban is, hogy enyhítik a tranzakciós adó szabályait.

A kormánypártok készek támogatni az SNS javaslatát a tranzakciós adó alkalmazási körének szűkítésére”

- áll a tárgyalások után kiadott sajtóhírben. Abban is megegyeztek, hogy az SNS javaslatát már holnap (kedd) megszavazzák első olvasatban a parlamentben. A tranzakciós adót szabályait a Hlas és az ellenzéki pártok is enyhítették volna, így fennált a veszélye, hogy a Smer ellenében megszavazzák a törvényt. Ez az ügy már hónapok óta komoly problémát jelentett a koalíció számára, most sikerült megegyezniük.

Az ünnepnapokon spórolnak

A tranzakciós adó szabályainak enyhítése miatt kieső adóbevételek miatt egy munkaszüneti napot megszüntetnek. A választás november 17-re esett, amely csak nemrég lett munkaszüneti nap.

A kormánypártok egyetértenek azzal, hogy 2025-ben november 17. állami ünnep ne járjon munkaszüneti nappal, és ez a gyakorlat a következő években is folytatódjon

- áll a nyilatkozatban. „A szabadságért és demokráciáért folytatott harc napja” tehát továbbra is ünnepnap marad, de ha hétköznapra esik, munkába kell menni. Megegyeztek abban is, hogy 2026-tól egy újabb munkaszüneti nap is munkanappá válik, de azt nem árulták el, hogy melyik ünnepről van szó.