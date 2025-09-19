Már ebben a tanévben elektronikusan érettségizhetnek a diákok

Az oktatási minisztérium szerint az elektronikus érettségi modernebb vizsgáztatási módot hoz az iskolákba. Csökkenti az adminisztratív terheket, egyszerűsíti az értékelést, és gyors, pontos visszajelzést ad a diákoknak és a tanároknak. Az érettségizők már ebben a tanévben elektronikusan is letehetik a záróvizsga írásbeli részét a megadott tantárgyakból – szlovák nyelv és irodalomból, illetve magyar nyelv és irodalomból.

Hogyan fog zajlani az elektronikus érettségi?

Az iskolák saját döntésük alapján élhetnek a lehetőséggel, és szabadon választhatják ki, hogy milyen formában szeretnék lebonyolítani a záróvizsgákat. Drucker hangsúlyozta, hogy

az érettségi tartalma nem változik, csupán a teszt formája,

vagyis papírlap helyett digitálisan tölthetik ki azok a diákok a „tesztlapokat”, akik ezt a lehetőséget választják. Az érettségi szóbeli része és a fogalmazás továbbra is hagyományos módon zajlik majd.

„A helyreállítási tervet konkrét lépéssé alakítottuk, amely valóban segíti az oktatási rendszert. Ez egy modern és biztonságos megoldás, amely egyszerűsíti az érettségi vizsgák szervezését, növeli az értékelés átláthatóságát, és gyakorlati előnyöket nyújt a diákoknak és az iskoláknak is”

– mondta Tomáš Drucker oktatási miniszter.

Milyen programban zajlik majd a vizsga?

Az oktatási minisztérium a TAO rendszeren alapuló programot választotta a jövőbeni elektronikus érettségihez. A tárca nyilatkozata alapján ez a rendszer már több mint száz országban megfelelően működik, és nem csupán a záróvizsgáknál használják, egyebek mellett PISA- és OECD-teszteket is ebben a programban írnak a diákok.