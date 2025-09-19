2026 márciusában már lehetőségük van a diákoknak elektronikus formában kitölteni az írásbeli érettségi tesztlapját a megadott tantárgyakból
Már ebben a tanévben elektronikusan érettségizhetnek a diákok
Az idei tanévtől elektronikusan is tehetnek érettségi vizsgát a diákok, egyelőre csupán két tantárgyból – szlovák, illetve magyar nyelv és irodalomból. A vizsgatétel formája szabadon választható, aki inkább hagyományos, papírformában szeretne vizsgázni, megteheti – jelentette ki pénteki sajtótájékoztatóján Tomáš Drucker oktatási miniszter.
Az oktatási minisztérium szerint az elektronikus érettségi modernebb vizsgáztatási módot hoz az iskolákba. Csökkenti az adminisztratív terheket, egyszerűsíti az értékelést, és gyors, pontos visszajelzést ad a diákoknak és a tanároknak. Az érettségizők már ebben a tanévben elektronikusan is letehetik a záróvizsga írásbeli részét a megadott tantárgyakból – szlovák nyelv és irodalomból, illetve magyar nyelv és irodalomból.
Hogyan fog zajlani az elektronikus érettségi?
Az iskolák saját döntésük alapján élhetnek a lehetőséggel, és szabadon választhatják ki, hogy milyen formában szeretnék lebonyolítani a záróvizsgákat. Drucker hangsúlyozta, hogy
az érettségi tartalma nem változik, csupán a teszt formája,
vagyis papírlap helyett digitálisan tölthetik ki azok a diákok a „tesztlapokat”, akik ezt a lehetőséget választják. Az érettségi szóbeli része és a fogalmazás továbbra is hagyományos módon zajlik majd.
„A helyreállítási tervet konkrét lépéssé alakítottuk, amely valóban segíti az oktatási rendszert. Ez egy modern és biztonságos megoldás, amely egyszerűsíti az érettségi vizsgák szervezését, növeli az értékelés átláthatóságát, és gyakorlati előnyöket nyújt a diákoknak és az iskoláknak is”
– mondta Tomáš Drucker oktatási miniszter.
Milyen programban zajlik majd a vizsga?
Az oktatási minisztérium a TAO rendszeren alapuló programot választotta a jövőbeni elektronikus érettségihez. A tárca nyilatkozata alapján ez a rendszer már több mint száz országban megfelelően működik, és nem csupán a záróvizsgáknál használják, egyebek mellett PISA- és OECD-teszteket is ebben a programban írnak a diákok.
Pozitívum: azonnali visszajelzés
Az új rendszer lehetővé teszi, hogy miután a diákok kitöltik és elküldik az elektronikus tesztlapot, azonnali visszajelzést (előzetes eredményeket) kapjanak a teljesítményükről, ami a diákok és a tanárok számára is hatalmas előnyt jelent.
Az értékelés gyorsabb és pontosabb, mivel a válaszokat a rendszer feldolgozza, az eredmények pedig automatikusan bekerülnek a végső pontszámba. Így az érettségizőknek sem kell hónapokon át izgulva várniuk az értékelést, illetve az iskola tanárai is átlátható jelentéseket kapnak a diákjaik teljesítményéről.
Az ütemterv
A jelenlegi tervek szerint az iskolák diákjai és tanárai még ebben a hónapban megkapják a szükséges információkat az elektronikus érettségiről, ezt követően megkezdődnek a próbatesztelések a kiválasztott iskolákban. Októberben a tanárok és az iskolák dolgozói online tanfolyamokon vesznek majd részt, és folytatódnak a próbatesztelések az összes érintett intézményben.
Az iskoláknak november 12-ig kell eldönteniük és jelezniük, hogy elektronikus vagy hagyományos formában szeretnének érettségiztetni.
Decemberben történik majd a platform terheléses tesztelése az érettségiző évfolyammal rendelkező intézményekben, majd 2026 februárjában lezajlik az elektronikus érettségi főpróbája a diákok számára.
Az éles írásbeli érettségi teszteket a diákok változatlan időpontban, 2026 márciusában írják.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.