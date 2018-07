Már böngészhetők a dotált parcellák

Pozsony | Nyilvánosságra hozta a mezőgazdasági területek térképeit az agrártárca. Ezután bárki ellenőrizheti, hogy egy-egy parcellára ki kért agrártámogatást. Az intézkedéstől a tárca a támogatási rendszer átláthatóságát is várja.

A mezőgazdasági minisztérium a Geodéziai, Kartográfiai és Kataszteri Hivatallal (ÚGKK) közösen hozta nyilvánosságra az úgynevezett LPIS rendszert, vagyis a mezőgazdasági területek elektronikus nyilvántartását, melynek köszönhetően nemcsak a földtulajdonosok, hanem a nyilvánosság is ellenőrizheti, hogy az egyes mezőgazdasági területekre kik kértek agrártámogatást. „Átlátható és barátságos rendszert alakítottunk ki, melybe a nyilvánosság is beléphet” – közölte Gabriela Matečná (SNS) agrárminiszter, aki szerint nemcsak az igényelt támogatások követhetők nyomon, hanem a területek tulajdonjogi viszonyai is. Mária Frindrichová, az ÚGKK igazgatója elmondta, hogy a rendszerhez egy mobil applikációt is kidolgoztak. „Ennek az az előnye, hogy mobiltelefonnal közvetlenül a terepen is ellenőrizhető egy-egy földterület” – magyarázta a hivatal vezetője. A rendszer abban is segíthet, hogy elkerüljük a közelmúltban Kelet-Szlovákiában kirobbant agrárdotációs botrányhoz hasonló ügyeket, amikor a Smerhez köthető személyek például lebetonozott parkolóra is igényeltek agrártámogatást.

- TASR-felvétel

A digitalizáció kétéves munka eredménye, amihez nagyban hozzájárult az is, hogy a gazdák idén már kizárólag elektronikus formában igényelhették az agrártámogatásokat.

Matečná szerint a rendszerrel nem lehet visszaélni, mert az olyan területek kiszűréséhez, melyekre senki nem kért támogatást, több száz katasztert kellene átböngészni, vagy egy kereső programot kellene kidolgozni. Arra is figyelmeztetett, hogy ha a földtulajdonos kideríti, a telkére valaki támogatást kért, akkor arra kell törekednie, hogy bérleti szerződést kössön az igénylővel. (TASR, ie)