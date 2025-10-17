Már a rendőrség is vizsgálja a Brat za brata tevékenységét

Mi a Brat za brata?

A Brat za brata szervezete 2014-ben jött létre, eredetileg motoros bandaként. A csoport jelenleg „hazafias szervezetként” mutatja be saját magát. A vezetője, Matúš Alexa, aki nagyon jó kapcsolatot ápol Oroszországgal, korábban két alkalommal kitüntetést kapott az orosz nagykövetségtől, és találkozott Szergej Naryskinnal, az orosz civil hírszerzés vezetőjével is.

Alexa nyíltan támogatja Putyin rezsimjét, és rendszeresen jelenik meg a háborút szimbolizáló „Z” jellel a közösségi médiában.

A Brat za brata Facebook-oldalát jelenleg több mint 100 ezren követik, de rendezvényeiken csak néhányan vesznek részt. A csoportból az utóbbi időben többen is kiléptek. Az egyik volt tag, Rastislav Bočan, azt állítja, hogy a szervezet hamis aláírásokat gyűjtött egy petícióhoz, amely az Oroszország elleni szankciók megszüntetését követelte. Bočan szerint sok aláírás ismétlődött, és egyeseket romatelepekről gyűjtöttek.

A petíciót ugyan eljuttatták az elnöki hivatalhoz, de az nem foglalkozott vele. Alexa később így reagált: „Nektek van marketingetek, nekünk is van marketingünk.”

A szervezet fenyegető üzenetei

Alexa az utóbbi hónapokban egyre szélsőségesebb hangvételű bejegyzéseket tett közzé a közösségi médiában. Felszólította követőit többek között arra, hogy alakítsanak országszerte „bázisokat”, mert „közeledik Szlovákia megtisztítása”.

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, Alexa egy új akciót is hirdetett, a Nemzeti Információs Szolgálat (NIS) felállításáról, amelynek célja a „hazát károsító” személyekről szóló információk összegyűjtése. A szervezet szerint a NIS lenne az új, megbízható titkosszolgálat, mivel az Szlovák Információs Szolgálat (SIS) szerintük politikai érdekeket szolgálhat. Amennyiben ez bekövetkezne, a gyakorlatban a NIS politikai aktivistákat, újságírókat és ellenzéki politikusokat félemlíthetne meg.

A korábbiakban ez sem állt távol Alexától, ugyanis a Facebookon és személyesen is megfélemlített olyan közéleti szereplőket, akik szerinte „ártanak az országnak”.

A Bzb vezetője rendszeresen Oroszország-párti üzeneteket oszt meg, ellenfeleit pedig „fasisztáknak” nevezi. Azt hangoztatja, hogy ezeknek az embereknek „nincs helyük Szlovákiában”.

A Robert Fico elleni merénylet után Alexa azt is kijelentette, hogy kész részt venni az ellenzék „elhallgattatásában”, és üdvözölte a kormányfő kemény fellépését a „liberálisok és álkeresztények” ellen.

A kassai fenyegetések

A Bzb csoport korábban Kassán is megpróbált nyomást gyakorolni a városi képviselőkre, akik egy szovjet emlékmű áthelyezéséről döntöttek. Alexa személyesen is megjelent a városházi ülésen, és videóban fenyegette meg azokat, akik támogatták az áthelyezést.

Az egyik üzenetében azzal fenyegetőzött, hogy ha az emlékművet elmozdítják, meggyalázzák a képviselők családi sírjait. A város végül úgy döntött, hogy az emlékművet nem helyezik át, de körbekerítik és történelmi magyarázó táblákkal látják el.

Fokozódó biztonsági kockázat

A rendőrség, az ügyészség és a titkosszolgálatok eddig különösebben nem foglalkoztak a szervezettel, csupán általános válaszokat adtak a Brat za brata tevékenységéről szóló kérdésekre. A fordulat most jött el, amikor a pozsonyi kerületi ügyészség bejelentette: hazaárulás előkészülete miatt folyik nyomozás.

Bár a részletek egyelőre nem ismertek, a szakértők szerint az oroszbarát szélsőséges szervezetek egyre komolyabb biztonsági fenyegetést jelentenek Szlovákiában – nemcsak a politikai légkörre, hanem a közbiztonságra is.