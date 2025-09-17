Közélet

Magától lopott a kormány: egy szó eltéréssel ugyanazt nyújtották be a parlamentbe, mint tavaly

Ladislav Kamenicky
TASR
Lajos P. János
Lajos P. János

A parlament még mindig az államháztartás konszolidációjáról tárgyal, pontosabban annak gyorsított eljárásban való elfogadásáról. A kormány a határozati javaslat indoklásával azonban nem sokat dolgozott. 

A kormány már két, sőt három éve konszolidál, de jobbára eredmény nélkül, figyelmeztet az ellenzék. Ezt gyakorlatilag a kormány maga is elismeri, mivel ugyanazokkal a szavakkal, szóról szóra a tavalyi indoklással nyújtotta a parlamentbe a konszolidációs csomag gyorsított eljárásban való tárgyalására vonatkozó javaslatot. A két dokumentum azonosságát Július Jakab (Szlovákia mozgalom) vette észre, és szóról szóra felolvasta a két dokumentumot a plénumban.  

Szerinte a legmegdöbbentőbb, hogy még a számok is ugyanazok, vagyis 2024-ben is úgy látta a kormány, mint ma, hogy 

„az államháztartás aktuális egyenlege nem kedvező, a hiány ebben az évben, akárcsak a következő években a GDP 6 százaléka körül várható”. 

Pedig már a tavalyi konszolidáció célja is az volt, hogy az államháztartás hiánya csökkenjen. 

Jakabot megdicsérte a többi ellenzéki párt képviselője is. Ondrej Dostál (SaS) szerint a parlamentnek már csak ezért a lopott indoklásért is vissza kellene dobnia a gyorsított eljárásra vonatkozó javaslatot. 

Ladislav Kamenický (Smer) újra a korábbi kormányokat hibáztatta az államháztartás rossz állapota miatt. 

„Önök hozták ilyen helyzetbe az államháztartást” 

– bírálta a Matovič-, Heger- és Ódor-kormányt a pénzügyminiszter. 

A miniszter a vitában a civil szervezeteket is élősködőként mutatta be, azt állítva, hogy nem csinálnak semmit, és „lusta semmittevőnek” nevezte őket. Jakab szerint azonban éppen most mutatták be a kormánypártok képviselői, hogy ők a lusta semmittevők, akik még javaslataik indoklását sem képesek rendesen kidolgozni. 

A kormány szeretné, ha a rendes törvényhozási eljárást megkerülve, néhány nap alatt fogadja el a parlament a mintegy 2,7 milliárd eurós megszorítást eredményező konszolidációs csomagot. A gyorsaságra azonban elsősorban azért van szükség, mivel a koalíciót alkotó Smer, Hlas és SNS késve nyújtotta be a vonatkozó törvényeket a parlamentbe. 

A gyorsított eljárásban való tárgyalás 2024-es indoklása itt, a 2025-ös pedig itt található. 

Kapcsolódó cikkünk
Ladislav Kamenicky
Közélet

„Ez egy mérgező koktél” - a szakszervezet és a munkaadók is elutasítják a kormány konszolidációs csomagját

konszolidáció
konszolidációs csomag
parlament
Ladislav Kamenický
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?