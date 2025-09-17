Magától lopott a kormány: egy szó eltéréssel ugyanazt nyújtották be a parlamentbe, mint tavaly

A kormány már két, sőt három éve konszolidál, de jobbára eredmény nélkül, figyelmeztet az ellenzék. Ezt gyakorlatilag a kormány maga is elismeri, mivel ugyanazokkal a szavakkal, szóról szóra a tavalyi indoklással nyújtotta a parlamentbe a konszolidációs csomag gyorsított eljárásban való tárgyalására vonatkozó javaslatot. A két dokumentum azonosságát Július Jakab (Szlovákia mozgalom) vette észre, és szóról szóra felolvasta a két dokumentumot a plénumban.

Szerinte a legmegdöbbentőbb, hogy még a számok is ugyanazok, vagyis 2024-ben is úgy látta a kormány, mint ma, hogy

„az államháztartás aktuális egyenlege nem kedvező, a hiány ebben az évben, akárcsak a következő években a GDP 6 százaléka körül várható”.

Pedig már a tavalyi konszolidáció célja is az volt, hogy az államháztartás hiánya csökkenjen.

Jakabot megdicsérte a többi ellenzéki párt képviselője is. Ondrej Dostál (SaS) szerint a parlamentnek már csak ezért a lopott indoklásért is vissza kellene dobnia a gyorsított eljárásra vonatkozó javaslatot.

Ladislav Kamenický (Smer) újra a korábbi kormányokat hibáztatta az államháztartás rossz állapota miatt.

„Önök hozták ilyen helyzetbe az államháztartást”

– bírálta a Matovič-, Heger- és Ódor-kormányt a pénzügyminiszter.

A miniszter a vitában a civil szervezeteket is élősködőként mutatta be, azt állítva, hogy nem csinálnak semmit, és „lusta semmittevőnek” nevezte őket. Jakab szerint azonban éppen most mutatták be a kormánypártok képviselői, hogy ők a lusta semmittevők, akik még javaslataik indoklását sem képesek rendesen kidolgozni.

A kormány szeretné, ha a rendes törvényhozási eljárást megkerülve, néhány nap alatt fogadja el a parlament a mintegy 2,7 milliárd eurós megszorítást eredményező konszolidációs csomagot. A gyorsaságra azonban elsősorban azért van szükség, mivel a koalíciót alkotó Smer, Hlas és SNS késve nyújtotta be a vonatkozó törvényeket a parlamentbe.

A gyorsított eljárásban való tárgyalás 2024-es indoklása itt, a 2025-ös pedig itt található.