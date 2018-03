Maďarič: A Smernek nem marad más választása, mint beleegyezni az előrehozott választásokba

Pozsony | Miután majdnem mindegyik politikai párt az előrehozott választások mellett van, a Smernek nem marad más választása, mint beleegyezni az előrehozott választásokba - nyilatkozta Marek Maďarič, volt kulturális miniszter (Smer-SD).

Maďarič hozzátette: ha bizonyos döntéseket időben meghoztak volna, a helyzet sokkal nyugodtabb lenne.

"Így vagy úgy, de mindenképpen előrehozott választások lesznek. A kérdés csak az, hogy mikor. Erről kell a pártoknak megegyezniük."

A volt kulturális miniszter szerint ez lenne a legokosabb megoldás a jelen helyzetben.



Arra a kérdésre, hogy a Smert szerinte továbbra is Ficónak kellene-e irányítania, Maďarič azt válaszolta, hogy ő csak egy képviselő, nem fog tanácsokat és ajánlásokat tenni. Hozzátette: továbbra is Ficót támogatják a legtöbben a párton belül. Hasonlóképpen reagált arra is, hogy Kaliňáknak a jelöltek között kellene-e lennie. "Erről a Smer vezetői fognak dönteni."

"Nem gondolom, hogy rossz megoldás lenne, hogy ez a koalíció együtt folytassa bizonyos lépések megtétele után. Ha időben meghozták volna azokat a döntéseket, amelyeket a Most-Híd kért, akkor talán az Országos Tanács eredménye is más lett volna."

Bugár Béla, a Híd elnöke tegnap késő este, az Országos Tanács után bejelentette, hogy a párt az előrehozott választásokról akar tárgyalni az SNS-szel. Ha a tárgyalások nem lesznek sikeresek, a Híd kilép a koalícióból.